В работе App Store в России произошел сбой

Сайт Apple и магазин приложений App Store недоступен у абонентов «Ростелекома» и основных мобильных операторов (МТС, «Вымпелком», «Мегафон», Tele2) в Москве, свидетельствуют данные сервиса GlobalCheck. В реестре блокировок Роскомнадзора нет информации об ограничениях работы сервиса. На странице Apple с информацией о состоянии сервисов сообщается об их нормальной работе.

App Store недоступен у абонентов Tele2 и «Мегафон», а также при использовании Wi-Fi домашнего интернета МГТС, убедились корреспонденты «Ъ». В сети МГТС магазин приложений недоступен при использовании серверов DNS, автоматически предоставляемых оператором (настройки по умолчанию), при переключении на публичные DNS от Quad9 проблема исчезает. «Ъ» не заметил проблемы с App Store в мобильной сети МТС.

К 11:20 сервисы начали работать без ограничений. Представители Роскомнадзора в ответ на запрос «Ъ» связали недоступность «ряда зарубежных интернет сервисов» со сбоем в работе иностранной сети доставки контента (CDN; позволяет распределять содержимое сайта по серверам, находящимся в разных местах). «В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно»,— сказали в службе.

Юрий Литвиненко