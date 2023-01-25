УК «Альфа строй» продает в центре Воронежа офисный центр за 450 млн рублей

В центре Воронежа на Ворошилова, 16 на продажу выставлен бизнес-центр площадью 5,1 тыс. кв. м. Цена объекта, следует из объявления на «Авито», составляет 450 млн руб. Стоимость 1 кв. м — 88,2 тыс. руб. Продавцом выступает УК «Альфа строй».

По данным Kartoteka.ru, в Воронежской области есть ООО «УК "Альфа строй"», которое занимается управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Указанный на «Авито» адрес совпадает с адресом из базы данных. Эта УК была зарегистрирована в июле 2017 года с уставный капиталом 10 тыс. руб. В 2021 году выручка составила 17,9 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн. Гендиректором является Никита Даниляну. Единственный владелец — Елена Борисова. Ей также принадлежит зарегистрированное по тому же адресу ООО «Альфа строй», основным видом деятельности которого является оптовая торговля мясом. На «Авито» у УК 14 объявлений и продаже и сдаче в аренду, в том числе сдаются помещения в продаваемом офисном центре.

Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже планировавшейся под гостиницу части третьей очереди крупнейшего в Воронеже ТРЦ «Галерея Чижова». Оно было опубликовано от лица самой «Галереи Чижова».

В Черноземье лидером по распродаже коммерческой недвижимости является Белгородская область. Предприниматели готовы избавиться от более 80 тыс. кв. м стоимостью около 3 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчина выходит в кэш».

Александр Прытков

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