UEFA не будет отменять отстранение российских сборных и клубов. Запрет будет действовать, пока продолжаются боевые действия на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News после встречи представителей РФС и UEFA, которая состоялась в швейцарском Ньоне. Стороны обсуждали возможность возвращения российских клубов в европейские кубки. Есть ли шанс, что ситуация изменится? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Цвях, Коммерсантъ Фото: Сергей Цвях, Коммерсантъ

Первый раз в промежуточном решении европейской федерации футбола появилась хоть какая-то конкретика. Было объявлено, что пока продолжается спецоперация, наши клубы и сборная играть на международных турнирах не будут. Причем это не значит, что как только все завершится, россиянам тут же дадут зеленый свет, уверен бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Европу наполняет определенный набор команд из стран, которые постоянно будут пытаться пропихивать свое недовольство и идею, что с нами играть не будут. И как с этим справляться, тоже непонятно. После окончания военного конфликта надо брать год-два на нормализацию отношений».

И все же назвать ситуацию совсем уж бесперспективной нельзя. Чиновники UEFA подчеркнули, что считают Россию членом семьи, а отстранение временным. Понятно, что нет ничего постояннее, чем временное, но то, что европейская федерация не хочет, что бы Россия уходила в Азию, уже немало.

Тем более что в этом желание сторон совпадает, уверен главный тренер сборной Росси по футболу Валерий Карпин: «Абсолютно всем хочется играть в Европе — и президенту РФС, и командам — потому что это в любом случае лучше иных альтернатив».

По официальной информации, стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующее обсуждение проблем запланировано на февраль. В общем РФС и UEFA решили встречаться, но до брака пока далеко. Так что Российским футбольным чиновникам нужно сосредоточить свое внимание на проблемах вида спорта внутри страны, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Не делать резких движений, развивать отечественный футбол, направлять деньги на инфраструктуру. Надо проводить консультации, смотреть, что будет, если мы включим Крым в чемпионат России. Каким-то образом доводить эту информацию до руководителей UEFA. И развивать, развивать, развивать наш чемпионат».

25 января в Швейцарии должен пройти первый в 2023 году исполком UEFA, где, по сообщению ТАСС, лично будет присутствовать глава РФС Александр Дюков. Как сообщает Sky News, исполком примет решение лишить Россию суперкубка UEFA, который должен был пройти в Казани в августе этого года. Но после всего, что уже случилось, перенос матча из России — вопрос давно решенный, и формальный вердикт футбольных чиновников не вызовет резонанса.

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