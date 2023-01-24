РФС и UEFA согласовали взаимодействие по возврату российских клубов к турнирам

Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Европейским союзом футбольных ассоциаций (UEFA) дальнейшее взаимодействие для возвращения российских команд в международные турниры. Об этом сообщила служба коммуникаций РФС. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и UEFA пройдет в феврале. Точная дата не указана.

После ввода российских войск на Украину FIFA и UEFA отстранили российские клубы от международных соревнований на сезон-2022/23. РФС подал ходатайство в Спортивный арбитражный суд (CAS), но тот отказался удовлетворить его.

27 ноября президент РФС Александр Дюков сообщил о намерении союза перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). В последний раз смена конфедерации обсуждалась 30 декабря. Однако решение так и не было принято. Как объяснил господин Дюков, это связано с надеждой российской стороны на урегулирование отношений с UEFA.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российский футбол не готов к смене прописки».

Милена Костерева