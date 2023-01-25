«Челси» слишком долго на себя взял

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен пересмотреть правила финансового fair play (FFP) из-за трансферной политики «Челси». Лондонский клуб активно использует пробелы в регламенте, что позволило ему в текущем сезоне купить игроков на рекордные £460 млн, уложившись при этом в нормативы FFP. Суть схемы в том, чтобы заключать с игроками очень длинные контракты и пользоваться правилом амортизации. Последнее позволяет учитывать стоимость игрока на балансе не всю сразу, а равными частями. Наиболее ярким примером обхода регламента стала покупка «Челси» у «Шахтера» украинского полузащитника Михаила Мудрика за €100 млн. При этом он подписал рекордный по продолжительности для Английской премьер-лиги (АПЛ) контракт на восемь с половиной лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мудрик подписал контракт с «Челси» сразу на восемь с половиной лет. Столь продолжительных соглашений в истории АПЛ еще не было

Фото: Jon Super / AP Михаил Мудрик подписал контракт с «Челси» сразу на восемь с половиной лет. Столь продолжительных соглашений в истории АПЛ еще не было

Фото: Jon Super / AP

Союз европейских футбольных ассоциаций намерен прикрыть лазейку в правилах FFP, позволяющую клубам фактически обходить ограничения на расходы. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают The Times и Daily Mail. К действиям UEFA подтолкнула трансферная политика «Челси», который с прошлого лета, после того как клуб перешел под контроль Тодда Бёли (американец купил команду у Романа Абрамовича, вынужденного расстаться с ней после попадания в санкционные списки западных стран), купил игроков на рекордные £460 млн. Предыдущий рекорд был установлен «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18. Тогда манчестерцы закупились на £328,1 млн. Столь странная щедрость «Челси» вызвала возмущение других клубов АПЛ. Ряд из них попросил UEFA проверить соответствие действий «Челси» регламенту FFP. Впрочем, нарушений там, похоже, найти не удастся. Просто потому, что лондонцы используют пробелы в правилах.

По общему правилу Международной федерации футбола (FIFA) не допускается подписание с игроками контрактов протяженностью более пяти лет. Но в нем имеется масса исключений, которыми и пользуются клубы. Речь не только о «Челси». Лондонцы просто слишком ярко выступили, чем привлекли к себе внимание.

Суть схемы, используемой командами для обхода FFP, проста. Регламент FFP содержит правило амортизации. То есть стоимость игрока, купленного, скажем, за $100 млн и подписавшего контракт на пять лет, будет учитываться в расходной части баланса равными долями по $20 млн в год. Значит, чем более длительный контракт у игрока, тем меньше он давит на отчетность клуба. Отсюда нехарактерные для современного футбола соглашения «Челси» с игроками. Так, Марк Кукурелья был куплен за £55 млн и подписал шестилетний контракт. У Весле Фофана контракт на семь лет (клубу он обошелся в £70 млн плюс £10 млн в качестве возможных бонусов). А еще есть Чезаре Казадей (£12,6 млн и шесть лет), Бенуа Бадьяшиль (£33,7 млн и семь с половиной лет), Давид Датро Фофана (£10 млн и семь с половиной лет). Ну и, наконец, украинский полузащитник Михаил Мудрик, купленный у «Шахтера» за £88 млн (около €100 млн) и подписавший контракт сразу на восемь с половиной лет. Столь продолжительных соглашений АПЛ еще не знала. Собственно, случай с Мудриком и стал катализатором жалобы клубов АПЛ на «Челси». В обновленных правилах UEFA намерен запретить расчет амортизации на срок более пяти лет. Обновленный регламент вступит в силу уже со следующего лета. Но на уже заключенные сделки он никак не повлияет.

Александр Петров