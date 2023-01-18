Столтенберг сообщил о консультациях по поставкам западных танков Киеву из-за «поворотного момента» в конфликте

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе проводятся консультации стран альянса об отправке тяжелых танков и вооружения Украине. По его словам, Киеву, помимо танков, нужны системы ПВО, запчасти, боеприпасы и обслуживание переданной техники.

Йенс Столтенберг заявил, что сейчас в зоне боевых действий наблюдается «поворотный момент» конфликта. В связи с этим он подчеркнул, что Украина нуждается в значительном увеличении поставок. Он считает, что от поставок вооружения Киеву зависят перспективы мирного урегулирования конфликта. «Если мы хотим добиться мирного решения конфликта завтра, мы должны поставить больше оружия сегодня»,— сказал Йенс Столтенберг (цитата по Reuters).

Также сегодня проходит заседание Военного комитета НАТО. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ в ходе заседания заявил, что страны альянса должны готовиться к долгосрочной поддержке Украины и наращиванию производства вооружения для поставок Киеву. Помимо этого, Джоанэ анонсировал расширение численности боевых групп НАТО на восточном фланге.

Мероприятия с участием стран НАТО проходят перед встречей партнеров Украины на авиабазе Рамштайн в ФРГ, запланированной на 20 января. На встрече партнеров планируется создание коалиции стран, готовых поставки ВСУ тяжелые танки. Ожидается, что союзники Украины обсудят потребности Киева и анонсируют ряд поставок.

Прежде страны Запада поставляли Украине советскую военную технику или оборонительную натовского образца. С января 2023 года ситуация изменилась. 5 января Франция заявила о намерении передать Киеву легкие танки AMX-10RC. Впоследствии США объявили об отправке БМП Bradley, а также ЗРК Patriot, к поставкам которых присоединилась Германия. Польша, Финляндия и Дания объявили о готовности передать ВСУ тяжелые танки Leopard. 15 января Великобритания объявила об отправке первой партии тяжелых танков Challenger 2.

О наращивании поставок вооружения Украине — в материале «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Лусине Баласян