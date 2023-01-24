Генсек НАТО попросил страны альянса подготовить свои танки для передаче Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что западным союзникам Украины в скором времени удастся договориться о поставках танков Leopard на Украину. Глава альянса призвал страны—члены готовить танки к отправке и обучать украинские экипажи на случай, если блок получит соответствующее одобрение Германии.

«Мы сегодня обсуждали это (поставки танков Leopard.— “Ъ”). Консультации между странами-членами альянса продолжаются. Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо»,— сказал господин Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министром обороны Германии Борисом Писториусом (цитата по «РИА Новости»).

«Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать танки, уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время»,— добавил генсек.

В ходе пресс-конференции генеральный секретарь также заявил, что, по информации НАТО, Владимир Путин не поменял своих целей по поводу военной операции на Украине. По словам господина Столтенберга президент России хочет контролировать Украину и планирует новые наступательные операции, поэтому союзники должны передать Украине более тяжелые и развитые системы вооружений. Глава НАТО заявил, что Украина должна не только защитить себя, но и одержать победу, вернуть территории и закрепиться в качестве независимой европейской державы.

Тема поставок немецких танков Leopard Украине обсуждается уже несколько недель. Без одобрения Германии страны не могут передать Украине танки немецкого производства. Союзникам не удалось договориться о поставках в ходе встречи на немецкой авиабазе Рамштайн. О готовности поставить на Украину танки Leopard 2, в частности, заявляла Польша. 22 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин не будет препятствовать Варшаве. В Польше сообщали о планах создать «меньшую коалицию» для помощи Украине, если Германия запретит поставки Leopard 2.

Спор о поставках танков внес серьезный раскол в правящую в Германии коалицию: в то время как некоторые политики настаивают на скорейшей передаче Украине Leopard, другие опасаются, что ФРГ окажется втянутой в прямое столкновение с Россией. В Москве тоже пристально следят за развитием событий. Там увидели в происходящем признаки «настоящей войны» против РФ.

О дискуссии по поводу поставок Leopard внутри Германии — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Эрдни Кагалтынов