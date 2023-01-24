Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генсек НАТО попросил страны альянса подготовить свои танки для передаче Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что западным союзникам Украины в скором времени удастся договориться о поставках танков Leopard на Украину. Глава альянса призвал страны—члены готовить танки к отправке и обучать украинские экипажи на случай, если блок получит соответствующее одобрение Германии.

«Мы сегодня обсуждали это (поставки танков Leopard.— “Ъ”). Консультации между странами-членами альянса продолжаются. Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо»,— сказал господин Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министром обороны Германии Борисом Писториусом (цитата по «РИА Новости»).

«Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать танки, уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время»,— добавил генсек.

В ходе пресс-конференции генеральный секретарь также заявил, что, по информации НАТО, Владимир Путин не поменял своих целей по поводу военной операции на Украине. По словам господина Столтенберга президент России хочет контролировать Украину и планирует новые наступательные операции, поэтому союзники должны передать Украине более тяжелые и развитые системы вооружений. Глава НАТО заявил, что Украина должна не только защитить себя, но и одержать победу, вернуть территории и закрепиться в качестве независимой европейской державы.

Тема поставок немецких танков Leopard Украине обсуждается уже несколько недель. Без одобрения Германии страны не могут передать Украине танки немецкого производства. Союзникам не удалось договориться о поставках в ходе встречи на немецкой авиабазе Рамштайн. О готовности поставить на Украину танки Leopard 2, в частности, заявляла Польша. 22 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин не будет препятствовать Варшаве. В Польше сообщали о планах создать «меньшую коалицию» для помощи Украине, если Германия запретит поставки Leopard 2.

Спор о поставках танков внес серьезный раскол в правящую в Германии коалицию: в то время как некоторые политики настаивают на скорейшей передаче Украине Leopard, другие опасаются, что ФРГ окажется втянутой в прямое столкновение с Россией. В Москве тоже пристально следят за развитием событий. Там увидели в происходящем признаки «настоящей войны» против РФ.

О дискуссии по поводу поставок Leopard внутри Германии — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...