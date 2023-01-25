«Олаф Шольц дал добро на Leopard»

Берлин принял решение отправить на Украину танки Leopard. Об этом 24 января сообщил журнал Der Spiegel. По информации издания, речь идет о партии от 10 до 14 единиц. Аналогичные машины предоставят и другие европейские союзники. СМИ также сообщают, что США не исключают поставки своих танков Abrams. Правда, Пентагон заявил, что пока не готов предметно комментировать эту тему. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад перешел к резкому повышению ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Можно рискнуть сказать, что Олаф Шольц пережил немыслимое давление со стороны партнеров и союзников. Однако очень похоже, что он все-таки добился своего. По крайней мере, в некоторой степени. На самом деле, федерального канцлера очень легко понять. Суть в том, что если у нас коалиция, то почему вы на меня так набросились, товарищи? Почему Германия должна стать основным поставщиком танков Leopard?

При этом США с Abrams, скажем так, ушли в тень — объявили свой основной танк не совсем подходящим для Украины и очень сложным в обслуживании. Более того, та же Польша и другие, кто имеет Leopard на вооружении, открыто критикуют господина Шольца за нерешительность, демонстрируют ему неуважение, но все-таки без его благословения машины передавать не торопятся. Хотя им предлагали — пожалуйста.

Все же понимают, что современные западные танки — это поворотный момент, это не старые Т-72. Подобное накладывает определенную ответственность, и господину федеральному канцлеру, несмотря на все упреки, как бы предлагалось операцию возглавить. Соответственно, в случае чего, отвечать тому, кто давал добро, то есть Шольцу. И вот после нескольких дней напряженных переговоров в Вашингтоне уже не исключили поставки Украине своих Abrams.

В Киеве побывал президент Финляндии Саули Ниинистё. Он озвучил очень важный тезис: мол, хватит собирать с миру по танку, где у кого что завалялось, давайте все возьмем и сформируем боеспособное соединение, обучим украинских солдат. Кроме того, одновременно ЕС дал понять, что готов выделить соответствующие финансирование на «танковую коалицию». Вот это уже совсем другой разговор. Олаф Шольц в итоге уступил, дал себя уговорить. Киев получит Leopard, причем, судя по всему, новейшие модификации. Главное, что отвечает за все именно западная коалиция в целом, а не один канцлер.

В Кремле на все это заявили, что подобные решения не способствуют улучшению отношений России и Германии. Хотя они и так находятся не на самой высокой отметке. С этим трудно не согласиться. Но, как бы то ни было, новый этап противостояния налицо.

Также стоит напомнить, что новый «Рамштайн» — конференция по военной помощи Украине — пройдет уже в феврале и будет посвящен авиации. Не исключено, что Киев в результате получит еще и современные самолеты в дополнение к танкам и средствам ПВО типа Patriot.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".