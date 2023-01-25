Электронный ключ оказался золотым

Хорошевский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело о хищении 139 млн руб. у крупного российского производителя красок и средств деревообработки ГК «Сенеж». По версии следствия, бывший совладелец холдинга Алексей Кнеков и его жена Ольга Кнекова, незаконно получив электронные ключи доступа к банковским счетам компании, обнулили их, переведя все деньги по фиктивным платежкам на фирмы-однодневки. Предполагаемый сообщник супругов — уволенный незадолго до хищения денег гендиректор двух компаний, входящих в «Сенеж», Дмитрий Студенов уже приговорен в особом порядке к четырем годам колонии.

Начать этот процесс в Хорошевском суде столицы планировали еще в ноябре 2022 года, однако несколько раз заседания откладывались по разным причинам. Наконец слушания по существу начались и было зачитано обвинительное заключение. Интересно, что после того, как представитель прокуратуры ознакомил присутствующих с фабулой обвинения, судья, как это предусматривает законодательство, попросил подсудимых сформулировать свое отношение к сказанному гособвинителем. Однако Алексей Кнеков не дал однозначного ответа, а после дополнительного вопроса судьи добавил, что вообще не будет высказываться по этому поводу. Такой же ответ последовал и от Ольги Кнековой.

По ходу процесса защита подсудимых попросила суд отстранить от участия в процессе одного из представителей потерпевшей стороны — крупного производителя красок и средств деревообработки ГК «Сенеж», усмотрев в его действиях конфликт интересов. Однако суд не согласился и ходатайство отклонил.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследованием обстоятельств хищения 139 млн руб. со счетов ГК «Сенеж» занимался отдел УВД по Северо-Западному округу столицы, специализирующийся на уголовных делах, связанных с организованной преступностью. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации похищенного (ст. 174.1 УК РФ) было предъявлено бывшему совладельцу холдинга Алексею Кнекову и его жене Ольге Кнековой. Им инкриминированы два эпизода хищения денег и покупка на них иномарки.

События, изложенные в деле, произошли в 2018 году. Как следует из материалов расследования, в начале года господин Кнеков, раздосадованный тем, что после серьезного конфликта с другими совладельцами компании — Еленой и Владимиром Максимовыми — был полностью отстранен от руководства холдингом, разработал план хищения средств группы компаний. Он выбрал два предприятия, входящих в ГК,— ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты». Экс-совладельцу было известно, что на счетах у них находились внушительные суммы денег, которые, по материалам дела, и задумал вывести на подконтрольные ему фирмы-однодневки господин Кнеков.

Счета обеих компаний были открыты в одном отделении Сбербанка на проспекте Маршала Жукова, а план хищения, к которому также подключилась и Ольга Кнекова, строился на получении супругами электронных ключей доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Однако получить их без посторонней помощи было невозможно, поэтому чета Кнековых, считает следствие, связалась с хорошо знакомым им бывшим полицейским Дмитрием Студеновым. Он долгое время сначала возглавлял службу безопасности ГК, а затем занял пост гендиректора «Сенеж-Дистрибуции» и «Сенеж-Препаратов», однако 17 июля 2018 года был уволен решением общего собрания. Встретившись с господином Студеновым в подмосковном Домодедово, супруги, как следует из материалов дела, предложили ему получить в Сбербанке дубликат ключей. При этом они объяснили, что из-за формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, в банк еще не поступили сведения о его увольнении и поэтому господин Студенов фигурирует в банковских документах в прежнем статусе. Соответственно, он может без проблем оформить дистанционный доступ, а затем передать ключ супругам. Как следует из материалов дела, господа Кнековы во время разговора настаивали, что увольнение их собеседника было незаконным, поэтому реализация их плана позволит господину Студенову «восстановить справедливость». Свою же заинтересованность организаторы аферы объяснили тем, что намерены получить якобы положенные им, но не выплаченные дивиденды. Из них господа Кнековы пообещали своему сообщнику 15 млн руб.

Господин Студенов согласился на предложение, и поначалу план хищения работал без сбоев. По материалам дела, 24 июля 2018 года господин Студенов, зайдя в нужный офис Сбербанка, написал заявление о выдаче ему нового ключа в связи с якобы потерей прежнего. Также экс-гендиректор указал и свой номер телефона в качестве контактного для отправки верификационных паролей. В результате спустя некоторое время ему был открыт доступ в систему дистанционного банковского обслуживания.

Электронный ключ был тут же передан супругам, и Ольга Кнекова, судя по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в Сбербанк сформированные ею платежки для вывода средств. Основания для перечисления денег были разными: договоры займа на общую сумму почти 8 млн руб., выплаты авансовых платежей и т. п. А получателями денег, как установило следствие, выступили ООО «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», а также ООО «ССВ групп», которые в материалах дела фигурируют как «технические» фирмы. Попытки руководства компаний заблокировать неправомерный доступ к своим счетам и остановить хищения успехом не увенчались.

В результате, согласно подсчетам следствия, со счетов «Сенеж-Дистрибуции» было выведено 88,5 млн руб., а «Сенеж-Препаратов» — 50,5 млн руб. Обе компании, счета которых были обнулены, признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

При этом подсудимые отдали господину Студенову лишь треть от обещанной суммы и то спустя долгое время. Сам же экс-гендиректор, согласно его показаниям, до начала расследования не знал, сколько в итоге было похищено со счетов компаний. А когда полицейские назвали ему сумму ущерба в 139 млн руб., был ошарашен. После своего задержания в 2021 году господин Студенов, работавший уже заместителем директора по развитию ЧОП «Яровит», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в рамках которого рассказал о схеме хищения, а затем и подтвердил свои показания на очной ставке с супругами Кнековыми. Его дело было выделено в отдельное производство, и недавно тот же Хорошевский райсуд в особом порядке приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Осужденный теперь выступит в качестве свидетеля обвинения на новом процессе.

Владислав Трифонов