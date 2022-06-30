«Сенеж» расписали во всех красках

Как стало известно “Ъ”, завершенное расследование обстоятельств хищения 139 млн руб. у крупного российского производителя красок и средств деревообработки ГК «Сенеж» поступило в суд для рассмотрения по существу. В организации преступления обвиняются бывший совладелец холдинга Алексей Кнеков и его жена Ольга. По версии следствия, незаконно получив электронные ключи доступа к счетам двух компаний холдинга, они обнулили их, переведя все деньги по фиктивным платежкам на несколько фирм-однодневок. Сообщником супругов выступил уволенный руководитель этих компаний, приговоренный недавно в особом порядке к четырем годам заключения.

Расследованием предполагаемых хищений денег со счетов ГК «Сенеж» почти год занимался отдел УВД по Северо-Западному округу столицы, специализирующийся на уголовных делах, связанных с организованной преступной деятельностью. В деле двое обвиняемых — бывший совладелец холдинга Алексей Кнеков и его жена Ольга Кнекова, действия обоих квалифицированы полицейскими как мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК). Супругам инкриминируются два криминальных эпизода, которые были совершены в июле—августе 2018 года и схожи по способу исполнения. Господа Кнековы вину не признают.

Недавно, по данным “Ъ”, фигуранты закончили ознакомление с материалами расследования, а прокуратура, утвердив обвинение, направила дело в Хорошевский райсуд Москвы для рассмотрения по существу.

Необходимо отметить, что в 2018 году господин Кнеков после серьезного конфликта с другими совладельцами «Сенежа» — Еленой и Владимиром Максимовыми — был полностью отстранен от руководства холдингом. Как следует из материалов дела, будучи недовольным этим решением, бизнесмен в ответ решил похитить средства со счетов двух предприятий, входящих в его бывший холдинг,— ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты». Экс-совладельцу было известно, что на них находились внушительные суммы денег, которые, как уверено следствие, и планировалось вывести на подконтрольные бизнесмену фирмы-однодневки.

Счета компаний холдинга располагались в одном отделении Сбербанка — на проспекте Маршала Жукова, 58, поэтому план хищения, к которому подключилась и Ольга Кнекова, строился на получении электронных ключей доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Однако, понимая, что получить вход в систему дистанционного банковского обслуживания без посторонней помощи будет невозможно, супруги Кнековы, считает следствие, связались со знакомым Дмитрием Студеновым. Бывший полицейский долгое время возглавлял службу безопасности холдинга, после чего занял пост гендиректора «Сенеж-Дистрибуции» и «Сенеж-Препаратов», но 17 июля 2018 года был уволен решением общего собрания. Встретившись втроем на стоянке ТЦ «Квартал» в подмосковном Домодедово, супруги, как следует из материалов дела, предложили своему партнеру получить в Сбербанке дубликат ключей, объяснив, что из-за формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, сведения о недавнем увольнении господина Студенова придут в банк с опозданием. А поскольку уволенный руководитель до сих пор фигурирует в банковских документах в прежнем статусе, он сможет без проблем оформить дистанционный доступ, а затем передать его супругам. Причем, как следует из материалов дела, уговаривая экс-гендиректора, господа Кнековы настаивали, что его увольнение было незаконным, поэтому ответные действия позволят господину Студенову «восстановить справедливость». Также после получения доступа к счетам, пояснили организаторы аферы, они получат и якобы не выплаченные им законные дивиденды, из которых выплатят своему помощнику вознаграждение в 15 млн руб. Уволенный менеджер согласился на предложение, и поначалу план хищения работал без сбоев.

По данным следствия, господин Студенов 24 июля 2018 года в сопровождении Алексея Кнекова пришел в нужный офис Сбербанка, где написал заявление о выдаче ему нового ключа в связи с якобы потерей прежнего. Также экс-гендиректор указал и свой номер телефона в качестве контактного для отправки верификационных паролей. А после того как несколько часов спустя электронный ключ был получен, господин Студенов передал его сообщникам. И уже Ольга Кнекова, судя по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в Сбербанк сформированные ею платежки для вывода средств.

Основания для перечисления денег были разными. Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. Также в деле фигурирует и выплата авансовых платежей на различные суммы. В роли получателей денег выступили ООО «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», а также ООО «ССВ групп», которые следствие считает «техническими» фирмами.

В результате, согласно подсчетам следствия, со счетов «Сенеж-Дистрибуции» было выведено 88,5 млн руб., а «Сенеж-Препаратов» — 50,5 млн руб. Причем попытки руководства компаний заблокировать неправомерный доступ к своим счетам и остановить хищения успехом не увенчались. Обе компании, которых афера едва не разорила, признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

Интересно, что супруги Кнековы, судя по материалам расследования, так полностью и не расплатились со своим сообщником Студеновым, отдав ему, причем спустя долгое время, лишь треть от обещанной суммы. Сам же экс-гендиректор, согласно его показаниям, до начала расследования не знал, сколько в итоге было похищено со счетов компаний. А когда полицейские назвали ему сумму ущерба в 139 млн руб., обвиняемый в мошенничестве не мог в нее поверить.

Обман со стороны партнеров, возможно, стал одним из доводов для того, чтобы обвиняемый сотрудничал со следствием. После своего задержания в 2021 году господин Студенов, работавший уже заместителем директора по развитию ЧОП «Яровит», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в рамках которого рассказал о схеме хищения, а затем и подтвердил свои показания на очной ставке с супругами Кнековыми. Его дело было выделено в отдельное производство, и недавно Хорошевский райсуд, рассмотрев его в особом порядке, приговорил сообщника предполагаемых расхитителей к четырем годам колонии общего режима.

Осужденный теперь выступит в качестве свидетеля обвинения на процессе над экс-владельцем «Сенежа», а его приговор будет учитываться при назначении сроков наказания для Алексея и Ольги Кнековых.

Владислав Трифонов