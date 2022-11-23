Приговор заиграл редкими красками

Как стало известно “Ъ”, Тушинский суд после полутора лет слушаний полностью оправдал Владимира и Елену Максимовых — совладельцев ГК «Сенеж» (производит краску и средства деревообработки). С формулировкой «за отсутствием состава преступления» суд счел недоказанными все доводы обвинения, которое утверждало, что супруги якобы незаконно оформили на своего бизнес-партнера Алексея Кнекова долг на сумму 68,6 млн руб., а затем в рамках банкротства последнего получили принадлежащие бизнесмену доли в компаниях холдинга. Также суд отклонил иск господина Кнекова на сумму более 114 млн руб., предъявленный им владельцам «Сенежа». Теперь оправданные бизнесмены намерены добиваться своей полной реабилитации, сообщили их адвокаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предпринимателям Елене Максимовой и Владимиру Максимову удалось отстоять в суде свою невиновность

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Предпринимателям Елене Максимовой и Владимиру Максимову удалось отстоять в суде свою невиновность

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тушинский райсуд рассматривал дело гендиректора «Сенежа» Елены Максимовой и ее супруга, технического директора холдинга Владимира Максимова (оба являются также совладельцами компании), с марта 2021 года. А само расследование, фигурантами которого стали супруги Максимовы, началось еще шесть лет назад. Его инициатором стал бывший бизнес-партнер четы Максимовых Алексей Кнеков: после подачи им заявления УВД Западного округа Москвы возбудило дело.

Первый раз материалы расследования оказались в суде еще в 2019 году. Однако Дорогомиловский райсуд отказался их рассматривать, вернув уголовное дело в прокуратуру на доследование. Во второй раз дело было направлено уже в Тушинский райсуд — к подведомственной ему территории относится один из фигурирующих в деле эпизодов.

Как ранее сообщал “Ъ”, совладельцы ГК «Сенеж» обвинялись в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

События, которые описываются в деле, относятся к периоду 2014–2018 годов. За это время, по версии следствия, госпожа Максимова, «вступив в преступный сговор» со своим мужем, разработала и осуществила криминальный план. Он предусматривал, как следовало из фабулы обвинения, сначала незаконное оформление на потерпевшего Кнекова долга перед холдингом на общую сумму 68,6 млн руб., а затем под предлогом его возврата лишение бизнес-партнера его доли в размере 33,3% в компаниях «Сенеж-Дистрибуция», «Сенеж-Препараты», «Сенеж-Логистика», «Сенеж-Карго» и «Софитекст».

Настаивая на этой версии в суде, гособвинение утверждало, что распределение прибыли между совладельцами «Сенежа» несколько лет оформлялось в форме краткосрочных займов, поэтому получение господином Кнековым от ООО «Сенеж-Дистрибуция» более 50,1 млн руб. в период с 25 марта 2011 по 24 декабря 2013 года суд якобы должен рассматривать не как долг перед фирмой, а как выплату законных дивидендов. А действия супругов по возврату этих денег и процентов по ним, в том числе шаги, предпринятые Владимиром Максимовым, выступавшим поручителем по займу, обвинение трактовало как мошенничество.

Оба фигуранта расследования как во время следствия, так и на судебном процессе все обвинения отвергали. А их адвокаты особо обращали внимание райсуда на то, что законность и обоснованность претензий владельцев «Сенежа» по возврату долгов были подтверждены решениями Мосгорсуда и Верховного суда. И лишь после того, как суды встали на сторону их доверителей, доли господина Кнекова в компаниях холдинга были арестованы в числе прочего имущества. А уже после признания в декабре 2018 года должника банкротом ценные бумаги официально продали супругам Максимовым.

В результате, выслушав доводы сторон, райсуд встал на сторону защиты и полностью оправдал подсудимых «за отсутствием в их действиях состава преступления». При этом, стоит отметить, в прениях гособвинитель потребовал приговорить Елену и Владимира Максимовых к шести годам колонии каждого.

Также суд оставил без рассмотрения иск, поданный к обвиняемым господином Кнековым, на сумму более 114 млн руб.

Адвокат Александр Пережогин, представляющий интересы оправданных бизнесменов, отметил в беседе с “Ъ”, что вынесенное решение суда «чрезвычайно редкое» для сложившейся практики. «Я очень рад, что оно состоялось в нашем деле»,— сказал адвокат, добавив, что его доверители теперь будут добиваться «своей полной реабилитации».

Не закончились разбирательства в судах и для Алексея Кнекова. 23 ноября Хорошевский суд намерен провести первое заседание по делу в отношении бизнесмена: господин Кнеков и его жена Ольга Кнекова, как ранее сообщал “Ъ”, обвиняются в хищении со счетов ГК «Сенеж» 139 млн руб. с помощью незаконно полученных ими электронных ключей.

Владислав Трифонов