Продуктам ищут место

Российские законодатели, судя по всему, не устали от популярной в последние годы темы поддержки российских производителей продуктов питания, хотя конкретные новые инициативы, скорее, вызывают вопросы. Во вторник секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета федерации Андрей Турчак, обсуждая замещение импорта, предложил законодательно закрепить минимальную долю локальных продуктов в торговых сетях. Как он заявил, необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции, которой нужно «качественное информационное и маркетинговое сопровождение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ситуации, когда иностранные компании пересматривают работу в России, а с импортом возникают перебои, серьезно говорить об ущемлении локальных производителей в магазинах кажется странным. Во многих категориях у местных компаний и до последних событий с присутствием на полках было все в порядке. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.), в ассортименте хлебобулочных изделий, молочных и мясных продуктов локальные поставщики уже занимают 95–99%. А в 2022 году доля локальных марок заметно выросла и в категориях газированных напитков, крепкого алкоголя, снеков, мороженой еды, кондитерских изделий и т. д.

Андрей Турчак, безусловно, не обязан знать, сколько в ассортименте торговых сетей приходится на российские продукты, тем более что эта тема для него, видимо, не входит в число профильных. В ленте новостей Совета федерации с его участием за 2022 год упоминания тем пищевой промышленности мне найти не удалось. С другой стороны, сама идея предоставить российским производителям гарантированное место на полках магазинов не взялась из ниоткуда. Письма с такими просьбами некоторые отраслевые ассоциации регулярно в последние годы направляли в различные органы власти. И обращения, как видно, не остаются без внимания, хотя это вряд ли должно добавить оптимизма участникам рынка.

У производителей продуктов питания сегодня действительно есть множество проблем с наличием упаковки и ингредиентов, обостряются противоречия с ритейлом из-за штрафов за недопоставку и подтверждение заказов. И все эти вопросы нужно решать, на что бизнес также указывает в обращениях к чиновникам. Но когда в предложения среди важных мер включаются популистские инициативы, не стоит потом удивляться, что именно их и выберут для обсуждения как очередную меру якобы поддержки отрасли. Ведь, как правило, эти идеи еще и оказываются самыми простыми для реализации. В будущем отраслевым лоббистам стоит аккуратнее составлять письма с просьбами о поддержке, а может, и выступать с консолидированной позицией, чтобы действительно важные вещи не затерялись в общем потоке.