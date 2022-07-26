Полки местного значения

Сокращение импорта продуктов и товаров повседневного спроса с началом военных действий РФ на Украине позволило российским производителям к июлю увеличить долю рынка до 83%. Заметнее всего тенденция проявилась в продажах пива, крепких алкогольных напитков, снеков и средств гигиены. Потенциал для роста доли у местных игроков сохраняется, но будет зависеть в том числе от стоимости и сложности импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

К июлю доля локальных продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в структуре продаж торговых сетей достигла 83% против 79% годом ранее, подсчитали в «NielsenIQ Россия». По словам директора по работе с ритейлом компании Константина Локтева, местные бренды активно замещали исчезнувшие с полок товары в последние несколько месяцев. Из-за ажиотажного спроса в начале военных действий на Украине и сопутствующего экономического кризиса, а также перебоев с поставками ассортимент в продовольственных категориях сократился на 10%, а непродовольственных — более чем на 20%, что создало возможности для местных игроков, рассказывает господин Локтев.

По оценкам NielsenIQ, заметнее всего — с 79% до 89% — выросла доля российского пива. В категории крепких алкогольных напитков показатель увеличился с 39% до 46%, средств личной гигиены — с 28% до 35%, снеков — с 85% до 92%, замороженной еды — с 94% до 99%, шоколада — с 76% до 79%. В продажах молочной продукции и сигарет доля местных товаров осталась на уровнях 91% и 80% соответственно, а в категории прохладительных напитков выросла с 90% до 91%. По словам Константина Локтева, крупные производители таких напитков давно выпускали продукцию в РФ. Хотя на фоне кризиса начали расти двузначными темпами продажи газировок со вкусами «Тархун», «Байкал», «Дюшес», а новые бренды CoolCola, Street, Fancy, Fantola, «Черноголовка Кола» всего за два месяца заняли 5% продаж в категории, отмечает он.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель отмечает, что сокращение импорта пива связано с нежеланием владельцев крупнейших брендов работать в России, проблемами с логистикой и взаиморасчетами. На этом фоне будет расти доля локализованных брендов, также появятся новые продукты, которые могут заменить исчезнувшие, указывает он. К примеру, Московская пивоваренная компания (МПК) выпустила Ballantine Stout, который может стать альтернативой Guinness, и отдельный сорт в британском стиле Ballantine Chocolate Stout. Но доля импортного пива на российском рынке останется, говорит господин Аксель. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что, хотя импорт алкоголя в апреле—июле мог сократиться более чем на 40%, запасы у дистрибуторов еще должны сохраняться, и резкое увеличение доли местной продукции начнется с сентября. На первом этапе это может привести к сокращению числа позиций в ряде категорий и переключению потребителей, например, с виски на коньяки, указывает эксперт.

Основатель и гендиректор NappyClub (выпускает товары для гигиены, косметику, бытовую химию и др.) Роман Квиникадзе поясняет, что росту доли местных брендов способствует серьезное снижение маркетинговых бюджетов транснациональных компаний, а также рост стоимости ввозимого теми европейского сырья. Если политическая обстановка останется напряженной, логистика из Европы не нормализуется, то доля местных игроков в сегменте гигиены может вырасти и до 70%, прогнозирует господин Квиникадзе. Но, отмечает он, в любом таком продукте слишком много отсутствующих в РФ импортных компонентов, а само производство высоко механизированное, требующее квалификации и исключающее простои.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что наличие известных импортных брендов в той или иной категории было важным фактором ценностного позиционирования торговых сетей, так как для части покупателей это было признаком достаточности ассортимента. Но в условиях общего сокращения импорта этот фактор отходит на второй план, и потребители постепенно все чаще переключаются на российские бренды, указывает он. Так, «Лента» 25 июля в отчетности сообщила, что ведет работу с ассортиментом и ценообразованием для оперативного реагирования на изменение внешней рыночной конъюнктуры.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев ожидает, что доля выпущенных в РФ продуктов и товаров FMCG пока продолжит расти, в первую очередь за счет российских производителей и оставшихся в стране глобальных компаний. Кроме того, ситуация способствует появлению на рынке новых игроков при наличии у тех необходимых инвестиций. Увеличение доли импорта в массовых сегментах FMCG, как считает господин Поповичев, сейчас вряд ли возможно, так как усложнение логистики приводит к удорожанию продукции.

Анатолий Костырев