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Коммерсантъ FM
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CNN: украинская разведка считает ЧВК «Вагнер» уникальной угрозой

В отчете украинской разведки, составленном в декабре 2022 года, воюющая на стороне российской армии ЧВК «Вагнер» называется «уникальной угрозой» в ближнем бою, передает CNN. Украинская сторона отмечает эффективность подразделений военной компании даже в случае высоких потерь в бою.

Успехи воинского формирования, продемонстрированные в ходе боев за Соледар, в Минобороны Украины связывают с дисциплиной в организации. «Штурмовые группы не отступают без команды»,— говорится в материале CNN. Там отмечается, что в группе действуют жесткие, в том числе телесные, наказания.

Также отмечается особая тактика «Вагнера» — использование малых групп с беспилотниками и реактивными гранатометами.

В аналитическом документе говорится, что тактика ЧВК «Вагнер» — это «единственная эффективная» тактика для сухопутных войск России, состоящих преимущественно из мобилизованных солдат. По информации украинской разведки, вооруженные силы России учатся на примере ЧВК и адаптируют свою тактику, чтобы она стала «более похожей на вагнеровскую» — отход от традиционных крупных механизированных подразделений и их замена на штурмовые подразделения.

20 января в Белом доме сообщили, что вскоре Минфин США объявит ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. По данным администрации американского президента, сейчас на Украине находятся 50 тыс. членов ЧВК, 40 тыс. из которых — это осужденные. Основатель ЧВК Евгений Пригожин в ответ на эти данные назвал США коллегами. «Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"»,— заявил он.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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