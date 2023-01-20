Минфин США объявит ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

В Белом доме сообщили, что Минфин США вскоре классифицирует ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию, в связи с чем против нее будут введены дополнительные санкции на следующей неделе.

«Действия ЧВК "Вагнер" подтверждают трансконтинентальную угрозу, которую она представляет, в том числе связанную с ее продолжающейся серьезной преступной деятельностью»,— сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга (цитата по CNN).

Санкции также будут введены против «сети поддержки» ЧВК по всему миру. «Вагнер становится центром силы, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами»,— пояснил господин Кирби.

По данным разведки США, Минобороны России может «возражать» против «массовой вербовки» заключенных в российских тюрьмах руководством компании. Джон Кирби сообщил, что сейчас на Украине находятся 50 тыс. членов ЧВК «Вагнер»: из них 40 тыс.— это осужденные.

Представитель Белого дома назвал «прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН» поставки ЧВК оружия из Северной Кореи, о которых свидетельствуют спутниковые снимки правительства США. Он отметил, что американская сторона поделилась данными о поставках с экспертами Совбеза ООН по санкциям против КНДР.

На сообщение о скором признании ЧВК «Вагнер» преступной организацией отреагировал ее создатель Евгений Пригожин. «Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"»,— передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

В списке международных преступных организаций Минфина США упоминаются такие криминальные формации, как Якудза, Mara Salvatrucha и «воры в законе» из стран бывшего СССР. Санкции Минфина запрещают гражданам США вести бизнес с указанными компаниями, а членам преступных групп — въезжать на территорию США.

Андрей Сапожников