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Коммерсантъ FM
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Песков: поставки немецких танков ВСУ не пройдут бесследно для отношений с Германией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможное согласие Германии на поставку танков Leopard 2 вооруженным силам Украины. По его словам, такое решение наложит отпечаток на отношения России с Западом в целом и с Германией в частности.

«Отношения и так не очень. Диалога субстантивного нет и с другими членами НАТО и ЕС. Но, безусловно, ничего хорошего для будущих отношений это не значит. Это оставит след на этих отношениях»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.

Возможность поставок немецких танков Leopard Украине обсуждается уже несколько недель, поскольку их не могут передать без одобрения страны-производителя. Сегодня, 24 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил страны альянса подготовить свои танки для передачи Украине. Он считает, что этот вопрос решат в скором времени. Глава Минобороны Германии Борис Писториус также сказал, что ожидает решения о поставке танков в ближайшее время, и рекомендовал начать обучать украинцев использовать эти боевые машины.

Сегодня Польша официально запросила у Германии право направить Киеву танки Leopard 2. Немецкий концерн Rheinmetall говорил, что готов поставить Украине 139 танков этой марки.

Подробности — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Лаура Кеффер

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