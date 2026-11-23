Управление по кибербезопасности США временно возглавит директор Нацразведки
Должность директора управления Белого дома по кибербезопасности временно будет исполнять глава Национальной разведки США Джей Клейтон. Об этом написало издание Axios со ссылкой на источники. По их данным, он будет совмещать эти две должности до тех пор, пока Сенат США не утвердит нового директора по кибербезопасности.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил об увольнении с поста директора по кибербезопасности Шона Кэрнкросса. Он также заявил, что теперь этот пост займет Кирстен Дэвис, которая до этого возглавляла пресс-службу Пентагона. По данным Axios, господин Трамп хочет утвердить ее назначение через Сенат, а не просто поставить ее на эту должность на временной основе, как он делает в некоторых случаях. Сообщается, что до утверждения Сенатом госпожа Дэвис будет помогать господину Клейтону в качестве старшего советника управления по кибербезопасности.
Господин Кэрнкросс был отправлен в отставку после серии масштабных технических сбоев в США. Они затронули банковские услуги, управление воздушным движением, Microsoft и внутреннюю сеть связи Агентства национальной безопасности.