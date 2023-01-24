Россияне в новогодние праздники в интернете больше всего смотрели YouTube

В период новогодних праздников россияне больше всего времени в интернете провели за просмотром роликов на YouTube — видеохостинг занял 20% всего трафика интернета, по данным «МегаФона». На втором месте — «ВКонтакте», на который пришлось 14% трафика. «МегаФон» учитывал данные своих абонентов с 1 по 8 января 2023 года.

Третье место заняли онлайн-кинотеатры (10%), причем самым популярным оказался «Кинопоиск». 9,8% трафика пользователи потратили на TikTok. Из мессенджеров первое место досталось Telegram с 5,3% трафика, на WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пришлось 2%. Ранее Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему пользовательского трафика: к началу 2023 года доля Telegram превысила 60–80% от общего объема трафика в мессенджерах.

Евгений Федуненко