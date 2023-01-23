Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России

В 2022 году мессенджер Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) по объему пользовательского трафика, сообщают «Ведомости» со ссылкой на операторов «большой четверки». По их данным, к началу 2023-го доля Telegram превысила 60–80% от общего объема трафика.

Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») рассказал, что объем трафика WhatsApp стабилен, «нет ни роста, ни падения». По его словам, объем трафика Telegram в 2022 году превысил показатели американского мессенджера и за первые две недели января вырос на 68% год к году.

Представитель МТС сказал, что доля Telegram составляет около 80%, и по активности пользователей он обходит WhatsApp. В компании уточнили, что по количеству пользователей WhatsApp опережает другие мессенджеры.

По данным «МегаФона», Telegram сохраняет лидерские позиции в трафике с марта 2022 года. За две последние недели декабря его доля в общем объеме трафика в мессенджерах достигала 61%, у WhatsApp — 28%. В январе доля Telegram составила уже 62% против 27% у WhatsApp, уточнил представитель оператора.

В Tele2 сказали, что Telegram пока не обогнал WhatsApp и по количеству пользователей занимает второе место. «Но именно Telegram — самый быстрорастущий мессенджер: за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась практически на 50%»,— уточнил представитель компании.

Согласно статистике Mediascope, к началу января аудитория Telegram выросла вдвое год к году, почти до 48,8 млн пользователей. Это составляет около 40% всех интернет-пользователей в стране. Прирост аудитории за год составил 5 млн человек.

В марте 2022 года принадлежащие Meta соцсети Instagram и Facebook признаны в России экстремистскими из-за распространяемых в них высказываниях, призывающих к насилию в отношении россиян, но WhatsApp под ограничения не попал. В июне Минцифры сообщало, что доля мобильного трафика Telegram выросла более чем в два раза и превысила 6%.

Лаура Кеффер