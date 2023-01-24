Удвоение полуфиналов

Карен Хачанов — в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Это выяснилось после того, как его соперник по четвертьфинальному матчу американец Себастьян Корда в середине третьей партии из-за травмы отказался от продолжения борьбы. За выход в решающую стадию турнира россиянин, который четыре месяца назад дошел до полуфинала на US Open, поборется с греком Стефаносом Циципасом, который по-прежнему претендует на титул первой ракетки мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов в четвертьфинале против Себастьяна Корды сочетал мощь с разумным риском, допустив в два с лишним раза меньше невынужденных

Фото: Dita Alangkara / AP Карен Хачанов в четвертьфинале против Себастьяна Корды сочетал мощь с разумным риском, допустив в два с лишним раза меньше невынужденных

Фото: Dita Alangkara / AP

Признаки того, что этот полуфинал может закончиться для Карена Хачанова раньше, чем положено, появились после окончания пятого гейма второй партии, когда Себастьян Корда взял медицинский тайм-аут и попросил врача наложить тейп на свое правое запястье. К тому времени преимущество российского теннисиста уже просматривалось, хотя его вряд ли можно было назвать очевидным. Хачанов в целом очень качественно разыгрывал очки на первой подаче и несколько раз, в том числе на сетболе первой партии, розыгрыш которого состоял из 17 ударов, продемонстрировал свой фирменный бэкхенд. Правда, Корда сопротивлялся изо всех сил, иначе ему не удалось бы отыграть подачу в десятом гейме и перевести на тай-брейк концовку первого сета.

Позже американец объяснит, что произошло.

Оказывается, проблемы с кистью возникли у Корды еще в начале месяца на турнире в Аделаиде, где он дошел до финала и едва не одолел Новака Джоковича.

В Мельбурне же до вторника все было нормально, но в начале второй партии четвертьфинала он нанес на приеме один неудачный удар. «После этого, пытаясь бить справа, я не мог нормально держать ракетку, а играть с лёта было просто невозможно»,— рассказывал дебютант четвертьфинальной стадии на турнирах Большого шлема, который, возобновив встречу после того тайм-аута, больше не смог взять ни одного гейма. Правда, скорость подачи Корды снизилась незначительно, и Хачанову, чтобы не дарить сопернику даже минимальную надежду на реальность спасения, требовалось сохранять бдительность. И наградой ему за это стал уже второй за последние четыре месяца полуфинал на мейджорах, а также заметный подъем в рейтинге — с 20-го места минимум на 13-е.

Сравнивая турнирные пути россиянина в Мельбурне и на Открытом чемпионате США, легко обнаружить одно принципиальное отличие. В пяти матчах нынешнего турнира Хачанов отдал лишь две партии, в три с половиной раза меньше, чем в Нью-Йорке. Конечно, в какой-то степени помогли обстоятельства — ранний вылет Рафаэля Надаля, который находился в той же четверти сетки, поражение Даниила Медведева от Корды в третьем круге, а теперь — и травма американца.

Но ведь и сам Хачанов, вооружившись запасом уверенности, которую ему помог обрести US Open, демонстрирует в Австралии теннис на уровне первой пятерки мирового рейтинга. Не случайно во вторник он признал, что прошлой осенью «заново собрал себя».

Второй раз подряд проведя на корте менее двух часов, Хачанов, безусловно, сэкономил немало сил, что на финишной прямой турниров Большого шлема зачастую является ключевым фактором. Однако в данном случае он вряд ли может сыграть решающую роль, поскольку его соперник по полуфиналу, Стефанос Циципас, тоже шагал по сетке довольно быстро. Для победы над итальянцем Янником Синнером в четвертом круге греку, правда, понадобились все пять сетов, но чеха Иржи Легечку он одолел, фактически не затратив ни одной лишней минуты, во всяком случае, ни разу не потеряв свою подачу.

Карен Хачанов, разумеется, не будет фаворитом полуфинала. Он гораздо реже Циципаса принимал участие в матчах, имеющих такое огромное значение, к тому же проиграл ему все пять личных встреч. Но это, как говорится, бэкграунд. Зато по уровню тенниса, который показывают соперники на нынешнем турнире, они по большому счету два равных игрока. И у Хачанова есть козыри, с помощью которых можно не только систематически действовать на нервы Циципасу, но и вывести его из зоны психологического комфорта. Это и мощная подача, и коронный удар слева по линии, и умение порой затягивать розыгрыши, которое тоже может сработать против грека, демонстрирующего очень качественную игру по всему корту.

Примеров, когда Циципас вроде бы выглядел очень внушительно, но в решающие моменты неожиданно терялся, за последние месяцы было предостаточно.

В нынешнем сезоне с учетом командного турнира United Cup грек выиграл уже девять матчей подряд и вплотную подобрался к титулу первой ракетки мира, до которого остается лишь две победы. Но сегодняшнему Хачанову, безусловно, по силам остановить его.

Евгений Федяков