Украина ввела санкции против екатеринбургского митрополита Евгения

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 21 представителя Российской православной церкви (РПЦ), в том числе против митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Руководителю епархии заблокировали возможные активы на Украине, а также запретили ему осуществлять перевозки и совершать сделки с ценными бумагами. Все санкции предусматривают 14 ограничений.

Также под санкции соседнего государства попали и другие российские митрополиты, племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев, который представляет РПЦ во Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, и другие представители РПЦ.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против уральских музыкантов, среди которых певица из Екатеринбурга Клава Кока, уроженец Нижнего Тагила лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и свердловский бард Юрий Лоза.

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