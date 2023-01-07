Уральские артисты Клава Кока и Сергей Бобунец попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 119 российских деятелей культуры, следует из сообщения на официальном сайте главы Украины. В частности, в список попали певица из Екатеринбурга Клава Кока и уроженец Нижнего Тагила лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

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Кроме того, в черный список попали рэпер Баста, артисты Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Никита Михалков и Евгений Петросян.

Санкции предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории Украины, лишение государственных наград страны, запрет на получение виз.

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Диана Сунагатуллина