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Коммерсантъ FM
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Украина ввела санкции против племянника патриарха Кирилла Михаила Гундяева

Совет национальной безопасности и президент Украины Владимир Зеленский ввели санкции против 22 россиян. 21 из них — это представители Российской православной церкви, включая племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева, который представляет РПЦ во Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве.

Среди других представителей церкви, против которых были введены санкции,— председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Кроме представителей РПЦ в черный список также попал начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) — РОСХВЕ Сергей Ряховский.

Санкции предложили ввести Служба безопасности Украины и кабинет министров. Решение принял Совет национальной безопасности. Санкции утверждены президентом Украины.

Украина ввела ограничения в отношении патриарха Кирилла в октябре 2022 года. Евросоюз не распространял санкции на патриарха из-за позиции Венгрии. Вместе с тем, сам он заявлял, что ЕС решил не пускать его на территорию союза.

Леонид Уварчев

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