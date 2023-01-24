Смертельный Советский

Суд Махачкалы арестовал трех сотрудников Советского райотдела полиции города. В ночь на субботу там скончался задержанный 35-летний мужчина. Республиканское управление МВД уже признало, что он получил телесные повреждения, «которые, возможно, стали причиной смерти». Источник “Ъ” в правоохранительных органах утверждает, что задержанного избивали и пытали несколько часов, добиваясь показаний.

Жители Дагестана несколько дней активно обсуждают смерть 35-летнего Курбана Далгатова — он скончался после задержания полицейскими. В соцсетях уверены, что мужчина подвергся пыткам. По данным издания «Черновик», родственники погибшего утверждают, что он умер в результате удушения:

«Были нанесены удары током в область сердца, после потери сознания с нарушением дыхания с последующей фибрилляцией сердца (удушья) скончался».

Они уверены, что мужчину душили, надев на голову пакет, а также били током, сообщил «Черновик», в результате сердце не выдержало.

В субботу пресс-служба республиканского управления МВД дала официальный комментарий о ситуации. По данным ведомства, вечером 20 января в Махачкале на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. В итоге один несколько раз выстрелил из травматического оружия в другого. Прибывшие на вызов полицейские пришли к выводу, что стрелку помог скрыться его знакомый Курбан Далгатов. Он был доставлен в Советский райотдел Махачкалы.

«В ходе разбирательства у гражданина ухудшилось самочувствие, ему была оказана первая медицинская помощь,— говорится в сообщении пресс-службы МВД.— Сотрудники полиции приняли решение доставить его в медучреждение. Несмотря на принятые меры, медиками была констатирована смерть мужчины. В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти задержанного». Подразделения собственной безопасности республиканского управления МВД провели проверку и передали ее результаты в следственные органы. «При подтверждении вины сотрудников они понесут наказание в установленном законом порядке, их руководители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом»,— заверили в МВД. Уже через час пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России сообщила, что следственный отдел по Советскому району Махачкалы возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Источник в правоохранительных органах сообщил “Ъ” подробности ЧП. По предварительным данным следствия, Курбан Далгатов был доставлен в ОВД в 00:47 сотрудниками райотдела (по данным прокуратуры, это были трое оперуполномоченных).

В одном из служебных кабинетов «неустановленные должностные лица» применили физическое насилие и пытки, чтобы добиться от Далгатова сведений о местонахождении стрелявшего из травмата.

Избиения и пытки продолжались до четырех часов утра; результатом их стала смерть, причиненная «по неосторожности».

В понедельник, 23 января, пресс-служба МВД сообщила, что начальник отдела полиции Советского района Махачкалы и три его заместителя отстранены от исполнения должностных обязанностей. «По результатам служебной проверки будет принято решение о целесообразности пребывания данных сотрудников в ОВД»,— говорится в сообщении. Эти кадровые решения, по данным местной Общественной наблюдательной комиссии, будут далеко не последними.

Вечером понедельника Советский районный суд заключил трех задержанных оперуполномоченных под стражу до 21 марта, сообщила “Ъ” руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Напомним, осенью 2022 года правозащитники из Команды против пыток (КПП, создана вместо ликвидированного Комитета против пыток, внесенного в реестр иностранных агентов) подвели итоги 19 лет своей работы на Северном Кавказе. За это время КПП ни разу не удалось добиться наказания сотрудников правоохранительных органов СКФО за пытки или незаконные насильственные действия. Как утверждают правозащитники, в большинстве случаев местные следователи просто отказываются возбуждать такие уголовные дела либо не доводят их до суда. При этом в других регионах РФ юристы команды добились более 150 приговоров за подобные преступления. Другие правозащитные организации подтверждают, что случаи наказания силовиков на Северном Кавказе буквально единичны.

Отметим, что Советский райотдел Махачкалы не в первый раз становится местом чрезвычайных происшествий. Как сообщал “Ъ”, в феврале прошлого года два сотрудника Росгвардии прямо в здании расстреляли из пистолетов своего давнего недруга. Возглавлявший тогда следственное управление Дагестана Анатолий Щуров поставил задачу уложиться с расследованием в два месяца. Однако в суд дело поступило лишь в конце июля. Обвинение сотрудникам-братьям было переквалифицировано с «убийства, совершенного группой лиц» на «убийство, совершенное в состоянии аффекта» (эта статья УК предусматривает более мягкое наказание). Суд отпустил подозреваемых под подписку о невыезде. А сам процесс столкнулся с проблемой неявки свидетелей. По данным на сайте Советского районного суда Махачкалы, пять последних заседаний, начиная с октября, судье Джуме Магомедовой пришлось отложить по этой причине. Очередное назначено на 2 февраля.

Юлия Рыбина, Махачкала