Настоящему гвардейцу патронов не жалко

Двое сотрудников Росгвардии расправились со своим давним оппонентом, бывшим главой села в Новолакском районе Дагестана, выпустив в него две обоймы из пистолетов Ярыгина. По неофициальным данным, история их конфликта, получившая кровавую развязку в стенах Советского РОВД Махачкалы, длилась более десяти лет. Главный следователь Дагестана Анатолий Щуров поставил своим подчиненным задачу уложиться с расследованием дела о стрельбе в два месяца.

Убийство 34-летнего Абакара Капланова было совершено около восьми часов вечера в одном из кабинетов Советского райотдела полиции в Махачкале. Следствие не называет точного места убийства, однако, по просочившимся в соцсети сведениям, это был кабинет начальника уголовного розыска.

Ни республиканское МВД, ни управление Следственного комитета России (СКР) не сообщили подробностей инцидента и не пояснили, как Абакар Капланов оказался в столь поздний час в полиции. Позже, комментируя сход более 300 жителей села Новокули, собравшихся после ЧП к Советскому РОВД, пресс-служба МВД назвала его причиной «произошедшее ранее происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся убийством». В свою очередь, в управлении СКР сообщили, что убийство совершено «из-за ранее возникших неприязненных отношений».

По неофициальным данным, сотрудники Росгвардии братья Салман и Сулейман Курбановы выпустили в своего оппонента по полной обойме из пистолетов Ярыгина, магазин каждого из которых вмещает 18 патронов.

Оба стрелявших были сразу задержаны, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Уголовное дело в отношении сотрудников республиканского управления Росгвардии возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По свидетельству жителей села Новокули, конфликт между членами семьи Курбановых и Абакаром Каплановым начался более десяти лет назад и обострился после выборов главы села в 2015 году. Абакар Капланов, работавший до этого помощником главы Новолакского района, а затем помощником главы администрации Кировского района Махачкалы, одержал на них победу. После очередной стычки один из братьев-близнецов оказался в больнице — по словам односельчан, его сильно избили сторонники Абакара Капланова.

Позже Курбановы собирались начать строительство на земельном участке, который был выделен им прежним главой села. Абакар Капланов стал этому препятствовать, утверждая, что по документам участок принадлежит его родственнику. Война за землю затянулась надолго — оформить на себя участок Курбановы не смогли и при соратнике Абакара Капланова Баграте Магомедове, ставшем и. о. главы села в 2018 году.

По данным “Ъ”, материалы о махинациях с землей в Новокули стали предметом разбирательства в прокуратуре. Решение по ним еще не вынесено.

Братья Курбановы получали угрозы и в последнее время, рассказывают их родственники, в кабинете главы села им якобы угрожали оружием люди во главе с Абакаром Каплановым. Последней каплей, которая, очевидно, переполнила чашу терпения братьев, стал «наезд» на Сулеймана Курбанова, когда он с женой и детьми готовился к празднованию дня рождения сына: люди из «группы поддержки» Абакара Капланова устроили очередную «разборку».

По их словам, после этого инцидента братья несколько дней «крутились вокруг Абакара», а затем решили написать на него заявление в полицию.

Был ли Абакар Капланов доставлен в отдел полиции или прибыл туда по собственной воле, пока неизвестно.

«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в воскресенье в республиканском управлении ведомства.

Руководитель республиканского управления СКР Анатолий Щуров на совещании в воскресенье поручил завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок. Будет дана и уголовно-правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел, допустивших ЧП в стенах райотдела полиции, сообщила пресс-служба управления.

А пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана оповестила о том, что руководитель республики Сергей Меликов взял расследование уголовного дела на контроль.

Юлия Рыбина, Махачкала