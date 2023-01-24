Молодо-электронно

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в понедельник выступила с лекцией для студентов российских вузов об основных направлениях развития избирательной системы. Это мероприятие предшествовало подписанию между ЦИК и Российским союзом молодежи соглашения о сотрудничестве в сфере правового просвещения молодых. Как рассказала госпожа Памфилова, несмотря на то что отказываться от традиционного способа голосования ЦИК не намерен, основной упор будет сделан на цифровизацию. Главной задачей она назвала повышение уровня доверия к дистанционному электронному голосованию, предложив активным студентам вместе подумать над правильными формулировками для информирования общества.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова и глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий
Фото: ЦИК России
Часовая лекция Эллы Памфиловой в здании Российского союза молодежи была приурочена к приближающемуся Дню российского студенчества, который традиционно отмечается 25 января. Отвечая на вопросы слушателей, глава ЦИК очертила контуры развития избирательной системы России на ближайшие годы. По ее словам, от традиционных видов «бумажного» волеизъявления на избирательных участках никто отказываться не собирается — их ЦИК будет «осовременивать»,— но будущее все равно за цифровизацией. Основная задача, которая стоит сейчас перед избирательной системой России,— повысить доверие к новым электронным технологиям, особенно к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), рассказала госпожа Памфилова. Для этого, пояснила она, надо больше «пропагандировать и рассказывать понятным языком, что это за "черный ящик": непонятно, что на входе и что на выходе». Председатель ЦИК даже предложила собравшимся в зале студентам вместе подумать над поиском «правильных слов», которые бы поспособствовали повышению доверия к электронным выборам. Центризбирком, по словам Эллы Памфиловой, намерен в перспективе развивать ДЭГ во всех регионах России.
Также в планах ЦИКа внедрение в федеральной системе ДЭГ электронного реестра избирателей. Напомним, впервые эта опция была опробована в Москве на прошедших в 2022 году муниципальных выборах. Электронный реестр избирателей позволяет гражданам выбирать удобный для них способ волеизъявления — электронный или традиционный — непосредственно в дни голосования, при этом подавать заранее заявку на участие в ДЭГ не нужно.
Кроме того, в Центризбиркоме ожидают законодательного решения, которое позволит кандидатам на федеральных выборах собирать в свою поддержку подписи избирателей в электронном виде через портал «Госуслуги». Сейчас закон «Об основных гарантиях избирательных прав» разрешает электронный сбор подписей только на выборах в региональные органы власти. Количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от общего числа автографов, необходимых для регистрации кандидата. Напомним, что ближайшая федеральная кампания в России намечена на март 2024 года — это выборы президента.
После лекции Элла Памфилова и глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий подписали соглашение о сотрудничестве в сфере правового просвещения молодежи. Цель этого документа — повышение «гражданского правосознания и правовой культуры молодых избирателей» в области избирательного процесса, а также заинтересованности молодежи в участии в этой деятельности.
Отметим, в тот же день, 23 января, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял решение вернуть авторам из-за отсутствия отзыва правительства законопроект о снижении возраста, с которого гражданин получает право голосовать, с нынешних 18 до 16 лет. Соответствующие поправки к закону о гарантиях избирательных прав уже не в первый раз внесли в Думу депутаты от фракции ЛДПР. По их мнению, снижение возраста голосующих помогло бы «вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах». «Многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать, поэтому наделение граждан политическими правами можно считать вполне обоснованным»,— отмечается в пояснительной записке к проекту.
Единороссов призвали активнее искать друзей за рубежом
Контекст
23 января прошло заседание бюро Высшего совета «Единой России» (ЕР) под председательством лидера партии Дмитрия Медведева, на котором единороссы подвели итоги 2022 года и наметили планы на 2023-й. В своей вступительной речи господин Медведев поблагодарил партийцев за деятельное участие в жизни страны во время специальной военной операции, отдельно упомянув работу партийного штаба и оперативное принятие думской фракцией ЕР законов по противодействию антироссийским санкциям.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Основная часть выступления председателя ЕР была посвящена международной обстановке. Он заявил, что по итогам прошлого года стало окончательно ясно, «кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе». В связи с этим Дмитрий Медведев призвал коллег к более активному межпартийному взаимодействию с партиями «дружественных» государств, входящих, в частности, в такие организации, как АСЕАН, БРИКС и Африканский союз. «Наша партия должна помочь людям в мире понять, что специальная военная операция стала вынужденной и крайней мерой ответа на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов»,— заявил господин Медведев, добавив, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны.
Отметив, что «борьба против внешнего врага для нас сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия», политик предложил единороссам подумать о том, как помочь и другим «патриотическим силам нашей страны» выстроить диалог с идеологически близкими им зарубежными партнерами. Что же касается тех политических сил, которые «пытаются за границей занимать какую-то иную, антигосударственную позицию», то они «вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», заявил Дмитрий Медведев, завершив на этом публичную часть мероприятия.
Впрочем, два осведомленных собеседника “Ъ”, близких к руководству ЕР, уверяют, что тема борьбы с антироссийскими силами на закрытой части заседания бюро не обсуждалась и планов прорабатывать ее на законодательном уровне нет. А один из собеседников охарактеризовал слова лидера ЕР как «метафору»: «На заседании в дальнейшем говорили, наоборот, именно о межпартийном взаимодействии с теми партиями, которые поддерживают политику президента».