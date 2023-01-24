Молодо-электронно

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в понедельник выступила с лекцией для студентов российских вузов об основных направлениях развития избирательной системы. Это мероприятие предшествовало подписанию между ЦИК и Российским союзом молодежи соглашения о сотрудничестве в сфере правового просвещения молодых. Как рассказала госпожа Памфилова, несмотря на то что отказываться от традиционного способа голосования ЦИК не намерен, основной упор будет сделан на цифровизацию. Главной задачей она назвала повышение уровня доверия к дистанционному электронному голосованию, предложив активным студентам вместе подумать над правильными формулировками для информирования общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова и глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий

Фото: ЦИК России Председатель ЦИК России Элла Памфилова и глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий

Фото: ЦИК России

Часовая лекция Эллы Памфиловой в здании Российского союза молодежи была приурочена к приближающемуся Дню российского студенчества, который традиционно отмечается 25 января. Отвечая на вопросы слушателей, глава ЦИК очертила контуры развития избирательной системы России на ближайшие годы. По ее словам, от традиционных видов «бумажного» волеизъявления на избирательных участках никто отказываться не собирается — их ЦИК будет «осовременивать»,— но будущее все равно за цифровизацией. Основная задача, которая стоит сейчас перед избирательной системой России,— повысить доверие к новым электронным технологиям, особенно к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), рассказала госпожа Памфилова. Для этого, пояснила она, надо больше «пропагандировать и рассказывать понятным языком, что это за "черный ящик": непонятно, что на входе и что на выходе». Председатель ЦИК даже предложила собравшимся в зале студентам вместе подумать над поиском «правильных слов», которые бы поспособствовали повышению доверия к электронным выборам. Центризбирком, по словам Эллы Памфиловой, намерен в перспективе развивать ДЭГ во всех регионах России.

Также в планах ЦИКа внедрение в федеральной системе ДЭГ электронного реестра избирателей. Напомним, впервые эта опция была опробована в Москве на прошедших в 2022 году муниципальных выборах. Электронный реестр избирателей позволяет гражданам выбирать удобный для них способ волеизъявления — электронный или традиционный — непосредственно в дни голосования, при этом подавать заранее заявку на участие в ДЭГ не нужно.

Кроме того, в Центризбиркоме ожидают законодательного решения, которое позволит кандидатам на федеральных выборах собирать в свою поддержку подписи избирателей в электронном виде через портал «Госуслуги». Сейчас закон «Об основных гарантиях избирательных прав» разрешает электронный сбор подписей только на выборах в региональные органы власти. Количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от общего числа автографов, необходимых для регистрации кандидата. Напомним, что ближайшая федеральная кампания в России намечена на март 2024 года — это выборы президента.

После лекции Элла Памфилова и глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий подписали соглашение о сотрудничестве в сфере правового просвещения молодежи. Цель этого документа — повышение «гражданского правосознания и правовой культуры молодых избирателей» в области избирательного процесса, а также заинтересованности молодежи в участии в этой деятельности.

Отметим, в тот же день, 23 января, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял решение вернуть авторам из-за отсутствия отзыва правительства законопроект о снижении возраста, с которого гражданин получает право голосовать, с нынешних 18 до 16 лет. Соответствующие поправки к закону о гарантиях избирательных прав уже не в первый раз внесли в Думу депутаты от фракции ЛДПР. По их мнению, снижение возраста голосующих помогло бы «вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах». «Многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать, поэтому наделение граждан политическими правами можно считать вполне обоснованным»,— отмечается в пояснительной записке к проекту.

Елена Рожкова