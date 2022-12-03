ЦИК заканчивает с перегибами на местных

Процесс ликвидации избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) практически завершен, сообщил в пятницу на заседании Центризбиркома (ЦИК) его зампред Николай Булаев. Это логично, объясняет эксперт: вслед за муниципалитетами в единую систему публичной власти должны быть встроены и избиркомы. А окончательно торжество избирательной вертикали закрепит инициированный ЦИКом отказ республиканских комиссий от слова «центральная» в своем названии: как и президент, Центризбирком в России может быть только один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Булаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Булаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Если по состоянию на 1 марта 2022 года в 56 регионах насчитывалось 2542 муниципальных избиркома, то ко 2 декабря ликвидированы 2459 из них, рассказал на заседании Николай Булаев. Еще 83 ИКМО в 24 регионах находятся в процессе ликвидации. Сильнее всего затянули этот процесс Смоленская область (там не успели ликвидировать 28 ИКМО), Санкт- Петербург (14) и Московская область (восемь комиссий).

Поправки к федеральному законодательству, согласно которым ИКМО должны быть упразднены до 1 января 2023 года, были приняты минувшей весной. Такой шаг объясняли необходимостью оптимизации структуры комиссий: в федеральном центре давно воспринимали муниципальные избиркомы, которые формируются самими муниципалитетами и организуют выборы местного уровня, как пережиток региональной вольницы. Передача полномочий ИКМО территориальным избиркомам (ТИК), встроенным в избирательную вертикаль, поощрялась федеральными властями на протяжении нескольких последних лет. Например, в Санкт-Петербурге процесс передачи полномочий от ИКМО к ТИК был запущен с подачи ЦИКа еще в 2019 году — по итогам муниципальной кампании, которая прошла с большим количеством скандалов. А в 2022 году Госдума просто не оставила муниципалам выбора.

Такое решение принято в контексте реформы местного самоуправления, которое теперь по Конституции является частью системы публичной власти, объясняет электоральный юрист Роман Смирнов. По его словам, до сих пор ИКМО существовали в достаточной степени автономно: они формировались муниципалитетами и не были встроены в избирательную вертикаль, а потому считались «рассадником волюнтаризма». И действительно, подтверждает эксперт, ИКМО нередко могли позволить себе выражать интересы местных элит, а особенно наглядно это проявилось на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. «Ну а сейчас мы наблюдаем выстраивание единой системы публичной власти, в том числе и избирательной»,—заключает господин Смирнов: для местных «баронов» это может означать сокращение свободы маневра, вопросы придется решать уже на более высоком уровне.

Впрочем, даже упразднение муниципальных комиссий не всегда приводит к ожидаемому результату, обнаружили в ЦИКе. Господин Булаев напомнил, что одной из причин ликвидации ИКМО стала их подконтрольность тем лицам, чьи выборы они организовывали. Тем более странно было обнаружить, что теризбиркомы, выполняющие полномочия муниципальных комиссий, «вновь берутся под управление конкретными должностными лицами, как будто никаких не проводилось действий», возмутился зампред Центризбиркома. Особенно это касается комиссий областных центров, отметил он.

Внимание ЦИКа, в частности, привлекла ситуация в Воронеже, где избирком Центрального района активно участвовал в судебных процессах, в том числе оспаривая решения окружной комиссии. Николай Булаев напомнил, что формированием ТИК занимаются непосредственно региональные избиркомы и они должны принимать активные меры для того, чтобы подчиненные комиссии не выходили за рамки правового поля в область политики. Конфликтные ситуации следует решать быстро и «правовым способом», наставлял коллег зампред ЦИКа.

Укреплению выборной вертикали также должен способствовать инициированный ЦИКом отказ региональных комиссий от слова «центральная» в названии (сейчас оно присутствует у многих республиканских комиссий). Как сообщил на заседании председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, 24 ноября комиссией принято решение о переименовании в Избирательную комиссию Республики Карелия. Разработка соответствующего законопроекта находится в завершающей стадии, и в ближайшее время он будет внесен в заксобрание региона. «В условиях, когда избирательная система сформировалась как единая вертикаль избирательных органов, во главе системы должна находиться одна Центральная избирательная комиссия»,— заявил Алексей Бахилин. «Правильной дорогой идете, товарищи!» — одобрила доклад председатель ЦИКа Элла Памфилова.

«Дорожную карту», предусматривающую переименование местного центризбиркома, разработали также в Удмуртии, доложила Светлана Пальчик, которую ЦИК на этом заседании рекомендовал к назначению председателем республиканского избиркома. По ее словам, решение уже согласовано с главой республики, подготовить соответствующий законопроект должны к лету, изменения предстоит внести более чем в 20 нормативно-правовых актов, включая конституцию республики.

Анастасия Корня