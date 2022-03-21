В эту ночь лишились самураи

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Россия отказывается от переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на Курилы и выходит из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности. Об этом, когда в Японии уже была ночь, объявили в МИД РФ, пояснив, что такие решения приняты в ответ на «недружественные шаги Токио». Ранее японские власти присоединились к антироссийским санкциям Запада, а премьер-министр Фумио Кисида в ходе турне по Индо-Тихоокеанскому региону попытался убедить партнеров объединить усилия для сдерживания РФ, которую он обвинил в «расшатывании основ мирового порядка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Stanislav Kogiku / Pool Photo / AP Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Stanislav Kogiku / Pool Photo / AP

Нет смысла говорить

Токио «сознательно сделал выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства» и теперь должен понести за это ответственность. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ, констатировав: «Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».

Кроме того, принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на Курилы и о выходе из диалога с Японией о налаживании на островах совместной хозяйственной деятельности. Также в заявлении сказано, что «российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу».

Таким образом, можно констатировать, что на попытке перезагрузки отношений, предпринятой в декабре 2016 года, поставлен крест.

Тогда, напомним, президент РФ Владимир Путин, будучи в Японии, согласовал с Синдзо Абэ, занимавшим пост премьер-министра этой страны, текст заявления об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырех южнокурильских островах. Президент Путин выразил надежду, что этот визит внесет «существенный вклад в развитие российско-японских отношений». Однако с тех пор ни по вопросу мирного договора, ни по вопросу совместной хозяйственной деятельности заметного прогресса достигнуто не было, хотя заявления о готовности к соответствующей работе звучали постоянно.

Еще 7 февраля, выступая с речью в День Северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы), премьер Японии Фумио Кисида утверждал: «Искренне сожалею, что через 76 лет после окончания Второй мировой войны не решена проблема Северных территорий, а между Японией и Россией не заключен мирный договор. Я намерен вести упорные переговоры с Россией по этому вопросу» (см. “Ъ” от 7 февраля). В те же дни в интервью «Интерфаксу» посол РФ в Японии Михаил Галузин также говорил о нацеленности Москвы на заключение «фундаментального документа о мире, дружбе, добрососедстве, сотрудничестве и партнерстве, который должен отвечать современным реалиям и учитывать весь позитивный опыт развития двусторонних отношений в послевоенные десятилетия и задавать ориентиры для дальнейшего совершенствования российско-японских отношений в будущем». В том же интервью дипломат упоминал и о «широких возможностях для взаимовыгодной бизнес-кооперации на Курильских островах, включая южную часть, в контексте масштабной инициативы руководства России по запуску в регионе преференциального таможенного и налогового режимов».

Между тем сразу после начала российской «специальной военной операции» на Украине Япония заняла жесткую позицию и вместе с западными союзниками ввела целый ряд санкций.

В частности, был одобрен запрет на поставку в РФ 300 наименований товаров и технологий. Среди них — полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Ограничения теперь действуют в отношении 49 российских компаний и структур, включая АО «Рособоронэкспорт», «Ростех», ФСБ и СВР. Санкции затронули и торговлю морепродуктами: японская сторона объявила о повышении тарифов на импорт краба с 4% до 6%, лосося — с 3,5% до 5% и морского ежа — с 7% до 10%. Кроме того, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ РФ. Персональные санкции были введены в отношении руководства РФ, включая президента Владимира Путина, а также ряда российских бизнесменов.

Как сообщил в прошлую пятницу министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, в связи с ситуацией вокруг Украины по распоряжению премьера Кисиды правительство Японии в ближайшее время создаст оперативный штаб для выработки мер, направленных на обеспечение энергетической безопасности. Его задачей станет минимизация ущерба для Японии в вопросе поставок энергоносителей. По словам Коити Хагиуды, в перспективе Токио планирует сокращать зависимость от российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ. Правда, в интервью агентству Kyodo японский министр признал, что полностью отказаться от российских энергоносителей Токио пока не может. По его словам, самым «важным проектом для энергообеспечения» Японии остается «Сахалин-1», об отказе от которого речь не идет.

Такая политика находит понимание у японцев. Последний опрос общественного мнения, обнародованный в воскресенье агентством Kyodo, показал, что 85,6% жителей страны одобряют введение санкций против РФ.

«Потрясает основы мироустройства»

Схожего единодушия власти Японии пытаются добиться и на региональной арене. В понедельник премьер Кисида завершил турне, в ходе которого посетил два центра экономической мощи и политического влияния — Индию, которая к середине XXI века по объему ВВП может обойти Китай, и Камбоджу, которая сейчас председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Украинский кризис, разворачивающийся за тысячи километров от Индо-Тихоокеанского региона и напрямую не затрагивающий его государства, оказался в центре внимания на переговорах.

«Вторжение России на Украину расшатывает основы мирового порядка, включая и Азию, подобное одностороннее изменение статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе недопустимо. В ходе нынешнего визита я намерен провести обмен мнениями по ситуации на Украине и провести работу в этом направлении»,— написал в Twitter Фумио Кисида накануне переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как пояснил представитель МИД Японии, несмотря на тесные исторические связи Индии с Россией, Токио будет продолжать призывать Дели занять более жесткую позицию по отношению к Москве.

«У нас общие ценности и стратегические интересы, поэтому мы рассчитываем услышать, что ту же позицию занимает премьер-министр Моди»,— заявил журналистам в Токио японский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.

На пресс-конференции с Нарендрой Моди премьер Кисида сделал новый выпад в адрес Москвы, повторив свой тезис о том, что «вторжение России потрясает сами основы мироустройства и должно получить решительный отпор». Однако добиться от Нарендры Моди публичного осуждения или критики России японскому премьеру так и не удалось. Индийский премьер ни разу не упомянул Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министры Японии и Индии Фумио Кисида (слева) и Нарендра Моди

Фото: Manish Swarup / AP Премьер-министры Японии и Индии Фумио Кисида (слева) и Нарендра Моди

Фото: Manish Swarup / AP

«Стороны подчеркнули, что современный мировой порядок был построен на Уставе ООН, международном праве и уважении суверенитета и территориальной целостности государств. Они повторили призыв к немедленному прекращению насилия и отметили, что для урегулирования конфликта нет другого выбора, кроме пути диалога и дипломатии»,— прокомментировал итоги переговоров первый заместитель главы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла.

Вслед за Индией Фумио Кисида посетил Камбоджу. В совместном заявлении с его коллегой Хун Сеном говорится, что премьер-министры призвали к немедленному прекращению применения оружия и выводу вооруженных сил с территории Украины, подчеркнув, что «ни угроза, ни применение всех видов оружия массового уничтожения недопустимы ни при каких обстоятельствах». Также они отметили, что «эта агрессия ставит под угрозу основы международного порядка, который не приемлет никакого одностороннего изменения международно признанных границ силой». Комментируя ситуацию, Хун Сен добавил, что «войну нельзя закончить при помощи войны». «Камбоджа готова принять украинских беженцев, но я не разрешаю камбоджийским гражданам участвовать в качестве добровольцев в боевых действиях на Украине. Россия и Украина должны искать решение конфликта путем переговоров»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министры Японии и Камбоджи Фумио Кисида (слева) и Хун Сен

Фото: Saoyorn Udom / Cambodia's Government Cabinet / AP Премьер-министры Японии и Камбоджи Фумио Кисида (слева) и Хун Сен

Фото: Saoyorn Udom / Cambodia's Government Cabinet / AP

Ранее, напомним, Камбоджа оказалась в числе стран, поддержавших резолюцию Генассамблеи ООН с жесткой критикой действий РФ на Украине (из всех стран АСЕАН иную позицию заняли только Вьетнам и Лаос, которые в ходе голосования воздержались). При этом тему санкций Хун Сен публично не поднимал.

Сергей Строкань, Павел Тарасенко