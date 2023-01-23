Блинкен призвал Алиева разблокировать Лачинский коридор для коммерческих перевозок

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора господин Блинкен призвал Баку возобновить проезд по Лачинскому коридору для коммерческих перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters Энтони Блинкен

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters

«Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен провел сегодня беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы призвать к немедленному открытию Лачинского коридора для коммерческих перевозок. Он подчеркнул, что риск гуманитарного кризиса в Лачинском коридоре подрывает перспективы мира между Арменией и Азербайджаном»,— говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Энтони Блинкен, следует из сообщения, также призвал Ильхама Алиева увеличить усилия по реализации двусторонних мирных переговоров с Армений.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты заблокировали Лачинский коридор — единственную дорогу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Активисты выступают против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под контролем российских миротворцев. Азербайджан отрицает блокировку Лачинского коридора.

Ильхам Алиев заявлял, что проезд открыт для граждан и перевозки гуманитарных нужд. Между тем в Ереване сообщают о рисках гуманитарного кризиса, поскольку с помощью Лачинского коридора в Нагорный Карабах доставляют продовольствие. С призывом разблокировать маршрут к Азербайджану обращались Россия, Франция и Европарламент.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Лусине Баласян