Макрон призвал Алиева обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Париж призвал Баку разблокировать движение по Лачинскому коридору. Господин Алиев в ответ заявил, что азербайджанское гражданское общество требует прекращения эксплуатации месторождений на территориях, «где временно размещены российские миротворцы».

Как сообщает Елисейский дворец, «президент Республики высказал глубокую озабоченность в связи с возобновлением напряженности на Южном Кавказе». «Он призвал соблюдать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору»,— говорится в сообщении. Французский лидер также заявил о необходимости обеспечить доступ гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению.

Как передает пресс-служба азербайджанского президента, господин Алиев заявил, что эксплуатация месторождений полезных ископаемых причиняет «серьезный ущерб окружающей среде». По его словам, азербайджанское общество требует проведения экологического мониторинга.

12 декабря группа азербайджанцев перекрыла Лачинский коридор, где размещены российские миротворцы. Коридор является единственной дорогой, который связывает Армению и Нагорный Карабах. Ереван назвал произошедшее провокацией и раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение своих обязательств. В Кремле заявили, что Россия продолжит обсуждать с Арменией и союзниками решение проблемы.

Подробнее о ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Армения воззвала к Совбезу ООН».

Леонид Уварчев