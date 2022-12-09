Все санкционнее и санкционнее

Страны Запада в пятницу синхронно продемонстрировали свою убежденность в том, что политика санкционного давления на Россию работает, несмотря ни на что. США, Канада и Великобритания расширили черные списки, а представители стран ЕС подготовились к принятию уже девятого по счету пакета санкций против РФ. Новые ограничительные меры, касающиеся в основном российского военно-промышленного комплекса, могут быть одобрены уже 12 декабря. Так или иначе, власти РФ относятся к санкциям как к данности и уверены: никакая реалистичная развязка конфликта на Украине не поможет от них избавиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры ведущих западных стран по-прежнему одинаково смотрят на то, стоит ли ужесточать санкции против России

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters Лидеры ведущих западных стран по-прежнему одинаково смотрят на то, стоит ли ужесточать санкции против России

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Пятница стала днем новостей о новых санкциях против России. О расширении черных списков, связанных с нарушениями прав человека, объявили США. Под санкции попали ЦИК РФ, глава комиссии Элла Памфилова и еще 14 сотрудников ведомства. Непосредственным поводом стали референдумы о вхождении в состав России, которые прошли в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме этого, визовые и финансовые ограничения введены в отношении сотрудников администрации президента РФ — Олега Нестерова и Евгения Кима, а также представителей Донецкой народной республики. Их обвиняют в причастности к созданию, как утверждается, фильтрационных лагерей для граждан Украины, которые оказались на подконтрольных российским войскам территориях.

Этим дело в пятницу не ограничилось. Администрация президента США сообщила, что в отношении воздушно-космических сил России, командования военно-транспортной авиации и 924-го госцентра беспилотной авиации Минобороны вводятся санкции по обвинению в закупке иранских дронов. А компания по производству в РФ анимационных фильмов «КиноАтис» была включена в санкционные списки, связанные с КНДР.

Свои черные списки также расширили власти Великобритании. Пять представителей Вооруженных сил и силовых ведомств РФ тоже попали в них за, как утверждается, нарушения прав человека. Аналогичным образом поступили в Канаде: там включили в список шесть российских ведомств (ЦИК, МВД, ФСИН, Следственный комитет, Минюст и Федеральное агентство по делам национальностей), а также 33 нынешних и бывших их сотрудников. В ответ МИД РФ вечером объявил о внесении в санкционный список 200 граждан Канады.

Новые ограничительные меры собираются ввести и в Евросоюзе, причем уже 12 декабря.

«Я ожидаю, что оба пакета санкций (не только против РФ, но и против Ирана.— “Ъ”) будут одобрены»,— цитирует агентство «РИА Новости» высокопоставленного европейского чиновника, который на условиях анонимности рассказал об ожиданиях от заседания глав МИДов стран Евросоюза. О том же со ссылкой на источники написало и американское издание Politico, по данным которого главной целью европейского санкционного удара станет российский военно-промышленный комплекс. В новый, уже девятый пакет санкций ЕС, предположительно, будут включены 169 юридических лиц, занимающихся производством товаров, «которые могут применяться для технологического усиления российской обороны и сектора безопасности». В числе таких товаров называются беспилотники, оборудование для химических и биологических лабораторий, средства для разгона беспорядков (например, слезоточивый газ), компоненты электроники, детали авиационных двигателей и даже компьютеры, съемные диски, камеры и линзы.

Из отдельного документа, подготовленного к заседанию, следует: европейские чиновники намерены приостановить вещание российских телеканалов НТВ, «Россия 1», «Первого канала» и РЕН ТВ. Есть, по данным Politico, и третий документ — о санкциях против неких российских «военизированных организаций и сторонников превосходства белой расы». Среди них упомянут Ян Петровский — «командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая поддерживает тесные связи с ЧВК "Вагнер"». В своем Telegram-канале «ДШРГ Русич» (утверждается, что он ведется от имени командования) зачастую защищаются наиболее жестокие практики войны и даже даются советы, как пытать военнопленных.

При этом встречу глав МИДов стран ЕС в пятницу предваряло другое заседание — министров юстиции. «Мы обсудим поддержку Украины, в частности, новый аспект, касающийся уголовного наказания за попытки обойти санкции. В этих случаях мы сможем добиваться обвинительных приговоров в судах и конфискации активов»,— заявил журналистам перед началом встречи еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Обсуждения проходили за закрытыми дверями, и об их итогах по состоянию на вечер пятницы не сообщалось. Напомним, что Совет ЕС 28 ноября утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Еврокомиссия предлагает ввести следующее наказание за это: лишение свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний. Эту инициативу теперь должны утвердить в Совете ЕС и Европарламенте.

На этом фоне единственная позитивная для РФ новость, касавшаяся санкций, в пятницу неожиданно пришла из Казахстана.

Республиканское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что представители Минфина США разрешили местным банкам принимать карты платежной системы «Мир», выпущенные в РФ.

Так или иначе, в Москве все новости, касающиеся западных санкций, уже давно воспринимают как нечто само собой разумеющееся и, кажется, не такое уж и важное. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в пятницу на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил: «Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость, эффективность мер по стабилизации курса рубля, и все это на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и периодическом возникновении тех или иных дефицитов в европейских странах-сателлитах, попросту выводит Белый дом из себя». Дипломат дал понять, что все вводимые меры, скорее всего, будут действовать очень долго. «Что касается возможной отмены санкций в случае нахождения того или иного решения применительно к Украине, то мы слышали пару обтекаемых публичных заявлений представителей американской администрации на этот счет,— сказал господин Рябков.— Но надо понимать, что снятие рестрикций они неизменно обусловливают выполнением Россией нереалистичных требований Вашингтона в украинском контексте. Серьезно относиться к подобным сентенциям нельзя».

О крайне неконструктивных подходах Вашингтона и его союзников заявил в пятницу и президент РФ Владимир Путин. «Некоторые элиты Запада пытаются любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки»,— сказал российский лидер в видеообращении к главам оборонных ведомств стран—участниц Шанхайской организации сотрудничества и СНГ. После чего повторил часто звучащий в Москве тезис о незаконности односторонних экономических и торговых санкций.

Кирилл Кривошеев, Павел Тарасенко