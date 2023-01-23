Москва и Таллин обменялись высылками

Россия высылает посла Эстонии и понижает уровень дипотношений. Маргус Лайдре покинет страну 7 февраля. Одновременно в Россию вернется посол Владимир Липаев — Эстония ответила зеркально. Уровень диппредставителя в обеих странах Москва понижает до временного поверенного в делах. МИД РФ назвал это ответной мерой на сокращение персонала российского посольства в Таллине. Эстония требовала понизить число сотрудников с 21 до восьми дипломатов, заявляя, что они все равно «не занимаются продвижением двухсторонних отношений». Россию в Таллине признали страной-спонсором терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Что означает понижение уровня дипотношений? “Ъ FM” спросил об этом главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова: «Понижение отношений с недружественными странами — это довольно логичный шаг, особенно если у нас появился такой официальный статус. Тогда какие у нас с ними отношения? Требуется ли значительное дипломатическое присутствие в недружественных государствах?

На самом деле, вопрос не в том, почему выслали посла одной из наиболее недружественных стран, а в том, что это произошло не сразу. Прошло больше полугода с тех пор, как этот статус был введен. Уровень дипотношений снизился, посол Литвы уехал сам. Но это ничего не меняет, потому что отношений как таковых нет и с Эстонией, и с многими другими странами. Думаю, эта "первая ласточка" последней не будет».

Сегодня же Эстония анонсировала крупнейшую поставку военной помощи Украине. В нее вошли все имеющиеся у страны гаубицы калибром 155 миллиметров. Именно активная позиция Таллина стала причиной снижения уровня дипотношений, уверена президент ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Реальная подоплека этого объяснения состоит в позиции Эстонии в российско-украинском конфликте и в последнем решении о поставке вооружений в ходе встречи на базе Рамштайн.

Эстония из всех балтийских государств наиболее четко и определенно заняла позицию поддержки Украины в финансово-технической сфере. Может ли быть хуже? Да, может — разрыв отношений, например.

И я хочу напомнить, что Эстония была одной из первых стран, которая поставила вопрос о ликвидации или нерелевантности шенгенских виз при пересечении границ. Так что здесь возможны разные варианты. Поскольку мы наблюдаем эскалацию, возможно, конечно, и понижение уровня каких-то экономических связей».

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал усилить давление на Россию. По его мнению, потолок цен на нефть должен быть снижен. А масштабы военной поддержки Украины необходимо увеличить до 1% ВВП каждого члена Евросоюза.

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Иван Корякин