Нагорный Карабах снова обвинил Азербайджан в перекрытии поставок газа из Армении

Азербайджан снова перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах, передает «Арменпресс» заявление Степанакерта. В непризнанной республике уже не первый раз сообщают о прекращении снабжения газом во время морозов. Баку не комментировал информацию.

12 декабря 2022 года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению. Премьер Армении Никол Пашинян, что функционирование Лачинского коридора должен обеспечивать миротворческий контингент РФ. Он заявил об отказе от проведения в Армении в 2023 году учений ОДКБ.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Леонид Уварчев