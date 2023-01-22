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Коммерсантъ FM
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Нагорный Карабах снова обвинил Азербайджан в перекрытии поставок газа из Армении

Азербайджан снова перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах, передает «Арменпресс» заявление Степанакерта. В непризнанной республике уже не первый раз сообщают о прекращении снабжения газом во время морозов. Баку не комментировал информацию.

12 декабря 2022 года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению. Премьер Армении Никол Пашинян, что функционирование Лачинского коридора должен обеспечивать миротворческий контингент РФ. Он заявил об отказе от проведения в Армении в 2023 году учений ОДКБ.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Леонид Уварчев

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