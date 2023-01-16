В Норвегии задержан россиянин, называющий себя бывшим бойцом ЧВК «Вагнер» Андреем Медведевым

13 января 2023 года полиция Норвегии заявила об аресте за незаконное пересечение российско-норвежской границы иностранного гражданина. 15 января адвокат по назначению рассказал местным СМИ, что речь идет о россиянине Андрее Медведеве, который назвал себя бывшим командиром отделения ЧВК «Вагнер». Он якобы собирается дать показания против руководства компании.
Сообщение об аресте распространила полиция округа Финнмарк. Он граничит с Мурманской областью РФ. Здесь расположен единственный пограничный переход между Россией и Норвегией. Мужчина был задержан пограничным патрулем, после чего подал прошение о предоставлении убежища в Норвегии, сообщил представитель полиции. Он не назвал имени задержанного.
Адвокат по назначению Йенс Бернхард Херстад заявил изданию Dagbladet, что речь идет о гражданине России Андрее Медведеве. Он сообщил, что с последним «все в порядке», отказавшись от более подробных комментариев.
Проект Gulagu.net сообщил, что в Норвегию смог сбежать Андрей Медведев, который якобы был командиром 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК «Вагнер». В середине декабря 2022 года в интервью The Insider (внесено в реестр СМИ-иноагентов), он рассказал о случаях казней сотрудников ЧВК за нарушения на фронте. В интервью Gulagu.net, мужчина заявил о готовности дать показания норвежским властям и в рамках международного уголовного разбирательства о возможных преступлениях, свидетелем которых он стал, воюя в составе «вагнеровцев».