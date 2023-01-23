Потанин: «Норникель» смещает акцент на работу в России

Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что на фоне санкций компания отказалась от планов выхода на другие рынки. По его словам, «Норникель» перестраивает инвестполитику, делая акцент на России. Также компания была вынуждена, в частности, скорректировать логистические цепочки.

В интервью РБК он рассказал, что у компании «по некоторым бизнесам были планы экспансии на другие рынки». Кроме того, «Норникель» участвовал в нескольких стартапах в других странах «в надежде привести их в Россию». Сейчас такие возможности практически полностью пропали, признал господин Потанин.

«Вся парадигма нашего бизнеса, который был больше завязан на вовлеченность в международную цепочку создания продукта и технологии, сейчас переориентируется на внутреннюю историю с попыткой вовлечь в это какие-то дружественные страны и партнеров. Где-то это получается, где-то пока нет. В целом это серьезное изменение в системе планирования и в системе ожиданий»,— отметил Владимир Потанин.

Он уточнил, что, хотя против «Норникеля» не вводили санкции, компания все равно вынуждена корректировать стратегию. «Логистические цепочки перестраиваем на более дружественные страны, прежде всего на Китай, Турцию, Марокко и другие арабские страны. Поэтому на жизнедеятельности компании, на ее выживаемости это не сказывается впрямую, но, конечно, ограничивает ее возможности, в том числе финансовые и по освоению тех рынков, на которых она традиционно была. Удерживать их сложнее, а новые завоевывать дорого»,— рассказал он.

В январе «Интеррос» господина Потанина редомицилировал (перенос компании из одной юрисдикции в другую без необходимости закрывать ее) еще одну кипрскую компанию в специальный административный район на острове Русский. Бизнесмен объяснял, что выбор острова Русский обусловлен тем, что группа «Интеррос» планирует стать якорным инвестором российского Дальнего Востока.

О планах «Норникеля» — в публикации «Ъ» «Профицит давит на никель».

Лаура Кеффер