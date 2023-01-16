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Коммерсантъ FM
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«Интеррос» перевел еще одну компанию в дальневосточный офшор с Кипра

«Интеррос» Владимира Потанина редомицилировал (перенос компании из одной юрисдикции в другую без необходимости закрывать ее) еще одну кипрскую компанию в специальный административный район (САР) на острове Русский. Туда перерегистрировалась Interros Ltd, получившая название МКООО «Интеррос Инвест», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Владелец компании — сам господин Потанин, гендиректор — Александр Годовиков. Он также возглавляет первую компанию, переведенную в САР,— «Интеррос Капитал» (Interros Capital Ltd). Как объяснял Владимир Потанин, выбор острова Русский обусловлен тем, что группа «Интеррос» планирует стать якорным инвестором российского Дальнего Востока.

Прежнее название Interros Ltd—Olderfrey Ltd (сменила в 2021 году). Этой компании принадлежала кипрская Whiteleave Holdings Ltd, которая представляла «Интеррос» в соглашении акционеров ПАО «ГМК ''Норильский никель''». «Интерросу» принадлежит пакет в 33,8% акций «Норникеля».

О планах «Норникеля» — в материале «Ъ» «Профицит давит на никель».

Лаура Кеффер

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