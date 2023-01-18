Глава МИД ЮАР осудила законопроект США против деятельности России в Африке

Разработанный Конгрессом США законопроект о борьбе с российской деятельностью в Африке должен быть отозван, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор. По ее мнению, этот проект противоречит международному праву.

В интервью «РИА Новости» госпожа Пандор заявила, что ЮАР выступает за то, чтобы этот законопроект «был отозван без перехода к какой-либо формальной стадии». «Он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения»,— рассказала министр. Она уточнила, что инициатива еще не одобрена и будет проходить обсуждение в Сенате.

Законопроект «о противодействии злонамеренной деятельности России в Африке» был внесен в Конгресс 31 марта 2022 года. Он уже получил поддержку Палаты представителей. Президент ЮАР Сирил Рамафоса критиковал проект, утверждая, что он навредит Африке и «маргинализирует континент».

Об отношениях США и Африки — в материале «Ъ» «Подарки для Африки».

Лаура Кеффер