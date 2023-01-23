Пушилин заявил о подрыве украинскими военными соляных рудников в Соледаре

Украинские войска при отходе из Соледара подорвали коммуникации соляных рудников, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он пообещал восстановить их. Украина официально не признавала отвод войск из Соледара.

«Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы»,— написал господин Пушилин в Telegram.

Минобороны РФ 13 января утверждало, что российские военные взяли Соледар под полный контроль. Ведомство признало, что штурм проводился ЧВК «Вагнер». Офис украинского президента в тот же день заявлял, что ни одна из сторон не контролирует город.

Леонид Уварчев