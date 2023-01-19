WSJ: убитый СБУ член украинской переговорной делегации Киреев предупреждал о наступлении на Киев

Агенты Службы безопасности Украины застрелили участника первых российско-украинских переговоров Дениса Киреева, тело которого нашли в Киеве в начале марта 2022 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил газете WSJ, что без Дениса Киреева скорее всего Киев был бы взят.

WSJ обращает внимание, что Дениса Киреева убили как российского шпиона, однако похоронили его с почестями как героя. Президент Украины президент Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за «защиту государственного суверенитета». По словам Кирилла Буданова, Денис Киреев передал информацию от своих российских контактов о возможном наступлении на Киев. «Если бы не господин Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят»,— сказал он.

По словам господина Буданова, Денис Киреев развивал связи как с европейскими разведывательными службами, так и с российскими военными и чиновниками. Один из друзей убитого сказал, что ему «нравилось играть роль агента 007». Днем 23 февраля Денис Киреев якобы передал господину Буданову информацию о возможном начале боевых действий. По данным источников WSJ, он ездил из Харькова в Россию и затем докладывал украинской разведке.

Кирилл Буданов утверждает, что после появления бизнесмена на российско-украинских переговоров его связь с украинскими спецслужбами стала очевидной. «К сожалению, ситуация тогда была критической, и мы вынуждены были рисковать»,— заявил он. По данным издания, после переговоров в Белоруссии 3 марта Денис Киреев приехал в Киев и предупредил своих телохранителей и бывших в его группе сотрудников военной разведки, что его могут арестовать. 5 марта он в окружении телохранителей подъехал к Софийскому собору, возле которого появились сотрудники СБУ и приказали сдать оружие. После этого Дениса Киреева увезли, а через полтора часа его труп обнаружили сотрудники военной разведки.

Денис Киреев был убит 5 марта у здания Печерского районного суда Киева. Через два дня после убийства главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что убитый был их сотрудником. Украинские СМИ со ссылкой на народного депутата Александра Дубинского писали, что Дениса Киреева подозревали в госизмене и что его убили при задержании сотрудники СБУ. Его убийство призывали расследовать в ООН.

Анастасия Ларина