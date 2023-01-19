В офисе Зеленского убийство участника переговоров Киреева объяснили погрешностью в работе спецслужб

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что участник российско-украинских переговоров Денис Киреев не был агентом России. По его словам, убийство банкира 5 марта 2022 года связано с погрешностями в работе силовых структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Киреев (слева)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Денис Киреев (слева)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В интервью изданию Delfi господин Подоляк отметил, что банкир имел отношение к главному управлению разведки, а его убийство связано с тем, «что не было единой координации между силовыми структурами».

«Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не являлся агентом РФ»,— сказал советник главы офиса украинского президента (перевод по «РИА Новости»).

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что информация о начале военной операции от Дениса Киреева помогла удержать Киев. Работать на украинскую разведку ему предложили, поскольку ранее он сотрудничал с бизнесменами из Донецкой области и имел много контактов в том числе в России.

По словам господина Буданова, Дениса Киреева убили перед поездкой на второй раунд переговоров с Россией в начале марта. Господин Киреев перед отправкой в Белоруссию предупредил своих охранников, что его может задержать СБУ. В итоге он был задержан в центре Киева около Софийского собора. Через полтора часа тело банкира нашли на одной из улиц города.

Первоначально СМИ сообщали, что Дениса Киреева застрелили во время задержания по подозрению в госизмене. При этом в Минобороны Украины сообщали, что он был убит при выполнении спецзадания. Позднее стало известно, что господин Киреев работал на украинскую разведку, а СМИ писали, что его убили «по недоразумению».

Дарья Эрозбек