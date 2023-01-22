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Коммерсантъ FM
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МИД Финляндии считает, что действия Турции вредят процессу вступления в НАТО

Решение турецких властей отменить встречи с представителями Финляндии и Швеции по вопросу вступления двух стран в НАТО вредит их присоединению к альянсу. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Очевидно, что для самого процесса ратификации заявки в НАТО плохо, если эти контактные встречи будут отложены. Мы действительно принимаем историческое решение с точки зрения политики безопасности Финляндии и Швеции, и было бы хорошо, если бы мы могли сосредоточиться на этом»,— сказал глава МИД Финляндии в интервью агентству STT.

Как рассказал министр, Швеция пытается согласовать с Турцией новые даты встречи. Он также заявил, что находится с главой МИД Швеции в постоянном контакте по этому вопросу.

21 января власти Турции отменили визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона. Это произошло из-за акции по сожжению Корана, которая прошла перед турецким посольством в Швеции. Ее провел представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан. Анкара осуждает власти Швеции за то, что они не препятствовали акции. В Швеции ссылаются на то, что в их стране действует свобода слова.

После акции посла Швеции вызвали в МИД Турции. Это был второй раз за январь, когда в турецкий МИД был вызван шведский посол. В прошлый раз его вызвали из-за акции 12 января в Стокгольме, когда группа курдов повесила чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Для одобрения вступления в НАТО Турция требует от Финляндии и Швеции экстрадировать представителей Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. 15 января господин Эрдоган заявил, что шведские власти до сих пор не выдали Турции 130 членов этой партии.

Анастасия Ларина

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