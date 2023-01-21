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Коммерсантъ FM
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Турция отменила визит министра обороны Швеции

Власти Турции отменили визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в страну. Об этом сообщает агентство Anadolu. Визит был отменен на фоне проблем с получением одобрения от Анкары на вступление северной страны в НАТО.

Сначала Турция требовала от Швеции ограничить деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической, теперь турецкие власти недовольны акциями в поддержку РПК в Стокгольме.

«В сложившейся ситуации Анкара приняла решение отменить визит шведского министра»,— заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Сегодня, 21 января, в Швеции планируется очередная демонстрация сторонников РПК.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку о вступлении в Североатлантический альянс после начала военной операции России. Кроме Турции окончательного согласия на их вхождение не дала Венгрия.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Расширение НАТО сужается».

Мария Федотова

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