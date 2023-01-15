Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эрдоган допустил серьезное ухудшение отношений со Швецией из-за РПК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения со Швецией могут сильно ухудшиться из-за ситуации с членами Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. По его словам, шведские власти до сих пор не выдали Турции 130 членов этой партии.

«Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума о вхождении в НАТО в нашем парламенте они должны выдать нам порядка 130 террористов. Они этого не сделали. Мы видим, что на улицах Швеции проводятся акции РПК, и предупреждаем местные власти. Однако, к сожалению, речь о прекращении таких акций не идет»,— сказал господин Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

Президент Турции утверждает, что члены РПК свободно действуют в Финляндии, Великобритании, Германии и Франции. По его словам, если ситуация не будет взята под контроль, отношения Турции и Швеции могут стать еще хуже. Он заявил, что Турция будет определять свою позицию исходя из развития событий.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала боевых действий на Украине. Их членство зависит от одобрения Турции и Венгрии. В декабре министр национальной обороны Турции Хулуси Акар говорил, что Финляндия и Швеция до сих пор не выполнили свои договоренности с Анкарой.

Представитель президента Турции Ибрахим Калын говорил, что Швеция и Финляндия вряд ли смогут вступить в НАТО до июня 2023 года. Власти Финляндии допускали ратификацию законопроекта о вступлении в НАТО без согласия Турции и Венгрии. Спикеры парламентов Швеции и Финляндии должны обсудить членство в НАТО с Турцией в январе.

Как члены НАТО убеждают Венгрию и Турцию не мешать расширению альянса — в материале «Двадцать восемь двоих жмут».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...