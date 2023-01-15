Эрдоган допустил серьезное ухудшение отношений со Швецией из-за РПК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения со Швецией могут сильно ухудшиться из-за ситуации с членами Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. По его словам, шведские власти до сих пор не выдали Турции 130 членов этой партии.

«Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума о вхождении в НАТО в нашем парламенте они должны выдать нам порядка 130 террористов. Они этого не сделали. Мы видим, что на улицах Швеции проводятся акции РПК, и предупреждаем местные власти. Однако, к сожалению, речь о прекращении таких акций не идет»,— сказал господин Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

Президент Турции утверждает, что члены РПК свободно действуют в Финляндии, Великобритании, Германии и Франции. По его словам, если ситуация не будет взята под контроль, отношения Турции и Швеции могут стать еще хуже. Он заявил, что Турция будет определять свою позицию исходя из развития событий.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала боевых действий на Украине. Их членство зависит от одобрения Турции и Венгрии. В декабре министр национальной обороны Турции Хулуси Акар говорил, что Финляндия и Швеция до сих пор не выполнили свои договоренности с Анкарой.

Представитель президента Турции Ибрахим Калын говорил, что Швеция и Финляндия вряд ли смогут вступить в НАТО до июня 2023 года. Власти Финляндии допускали ратификацию законопроекта о вступлении в НАТО без согласия Турции и Венгрии. Спикеры парламентов Швеции и Финляндии должны обсудить членство в НАТО с Турцией в январе.

Как члены НАТО убеждают Венгрию и Турцию не мешать расширению альянса — в материале «Двадцать восемь двоих жмут».

Анастасия Ларина