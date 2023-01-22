Макрон и Шольц договорились о работе над совместными газовыми закупками

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились работать над общим механизмом по закупке газа в ближайшие годы. О соглашении рассказал господин Макрон на брифинге после встречи с канцлером.

«Мы решили тесно работать вместе над механизмами закупок газа в предстоящие годы. Мы хотим создать долгосрочные механизмы закупок и работать на общих платформах»,— заявил президент Франции. Кроме того, Эмманюэль Макрон сообщил, что маршрут строящегося трубопровода для транспортировки водорода между Барселоной и Марселем доведут до Германии.

Господин Макрон и Олаф Шольц встретились сегодня, 22 января, в Париже в честь 60-летней годовщины Елисейского договора о дружбе и сотрудничестве между Францией и Германией. Они также договорились о проведении совместных военных учений Франко-германской бригады в Литве и Румынии. После переговоров господин Макрон допустил поставку Украине тяжелых танков Leclerc.

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Анастасия Ларина