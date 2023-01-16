Расширение НАТО сужается

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный на вторник визит в Анкару своего шведского коллеги Андреаса Норлена, выразив протест в связи с прошедшей в Стокгольме акцией Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной Анкарой террористической организацией. Этому демаршу предшествовало заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего Швецию и Финляндию в сохранении плацдарма для подрывной деятельности курдов по всей Европе. На выполнение выдвинутого Анкарой требования создать законодательный механизм выдачи «курдских террористов» может уйти много месяцев. Это означает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО к июльскому саммиту альянса стало почти нереальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что за вступление в НАТО Швеции и Финляндии была выставлена цена: они должны выдать Анкаре «около 130 террористов»

Фото: Murat Kula / Anadolu Agency / Getty Images Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что за вступление в НАТО Швеции и Финляндии была выставлена цена: они должны выдать Анкаре «около 130 террористов»

Фото: Murat Kula / Anadolu Agency / Getty Images

Несостоявшийся визит спикера шведского парламента Андреаса Норлена в Анкару стал последним признаком нового надвигающегося шторма в турецко-шведских отношениях после многочисленных попыток наладить диалог для получения согласия Турции на прием в НАТО Швеции и Финляндии.

Как сообщил агентству «РИА Новости» дипломатический источник в Анкаре, перед тем как отказаться принимать у себя во вторник главу шведского парламента, Мустафа Шентоп провел с ним телефонный разговор, потребовав в кратчайшие сроки найти и наказать виновных в состоявшейся на прошлой неделе в Стокгольме резонансной акции активистов запрещенной в Турции РПК. «Этот инцидент вызвал большое возмущение в общественном мнении»,— заявил шведскому коллеге спикер турецкого парламента.

В связи с инцидентом посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, а адвокат президента Турции Гусейн Айдын подал заявление в Главную прокуратуру Анкары с просьбой начать расследование в отношении организаторов демонстрации в Стокгольме. «Как предполагается, эти действия были организованы террористической организацией PПK и направлены против нашего президента»,— написал в Twitter Гусейн Айдын.

Речь идет о состоявшейся 11 января в центре Стокгольма, у здания городской ратуши, протестной акции, в которой приняли участие несколько сотен легально действующих в стране курдских активистов.

Собравшиеся устроили ритуальное повешение на столбе перед зданием ратуши чучела турецкого лидера.

В то время как руководство Евросоюза предпочло хранить молчание, в поддержку Анкары выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Шутить над чьим-либо повешением явно недопустимо, не говоря уж о том, что такой поступок является очень серьезным неуважением не только к президенту Турции, но и к турецкому народу. Поэтому считаю правомерным надеяться, что подобные случаи не будут происходить в Европейском союзе, который так гордится своими моральными нормами»,— заявил господин Сийярто на пресс-конференции после переговоров с министром национального образования Турции Махмутом Озером, в момент скандала находившимся с визитом в Будапеште.

Назвав акцию курдов «позорной и отвратительной», Петер Сийярто призвал Стокгольм расследовать ее обстоятельства и наказать виновных. Он также выразил «солидарность Венгрии с народом Турции и президентом Эрдоганом». Напомним, что среди 30 стран—членов НАТО Венгрия, как и Турция, не ратифицировала заявки Швеции и Финляндии в НАТО, поданные генсеку альянса Йенсу Столтенбергу 18 мая прошлого года.

В отличие от руководства ЕС, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не стал отмалчиваться и в прошлую пятницу осудил действия участников акции в Стокгольме. Однако замять эту историю так и не удалось.

Более того, Анкара использовала ее для начала нового дипломатического наступления на Швецию и Финляндию, ужесточив свои требования к двум скандинавским государствам, выполнение которых должно стать обязательным условием снятия возражений против их вступления в НАТО.

На инцидент в Стокгольме отреагировал и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Конечно, это происходит не только в Швеции, не только в Финляндии. Как будто в Германии этого нет? Нет во Франции? Нет в Англии? К сожалению, эти террористические организации продолжают фигурировать во всех из них. Конечно, Турция будет определять свое отношение к ним соответствующим образом»,— предупредил турецкий лидер в минувшее воскресенье, выступая в городе Мугле. «Мы сказали Швеции и Финляндии: чтобы ваше членство в НАТО было одобрено, необходимо выдать нам около 130 террористов. К сожалению, этого сделано не было»,— заявил президент Эрдоган, речь которого транслировало национальное телевидение.

В своем выступлении он, в частности, напомнил, что Швеция отказалась выдать Анкаре журналиста Бюлента Кенеша, приговоренного в Турции к тюремному заключению. По словам турецкого лидера, если нынешняя ситуация с невыполнением требований Анкары сохранится, «отношения со Швецией могут стать гораздо более напряженными».

Представители высшего руководства Турции выступают с многочисленными комментариями, смысл которых сводится к тому, что осуждения властями двух скандинавских стран действий противников президента Эрдогана для снятия возражений Анкары против их членства в НАТО будет недостаточно.

«Мы подписали со Швецией и Финляндией меморандум. Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства относительно того, что они способны сделать для учета интересов Турции перед вступлением в НАТО. Мы хотим ни больше ни меньше — только выполнения условий этих подписанных договоренностей»,— пояснил в прошлую пятницу на совместной пресс-конференции в Анкаре со своим итальянским коллегой Антонио Тальяни глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Конечно, делаются некоторые заявления, но, с другой стороны, террористические организации все еще продолжают там свою деятельность и присутствие»,— констатировал глава турецкого дипломатического ведомства.

В свою очередь, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на состоявшейся в минувшую субботу встрече с иностранными журналистами попытался смоделировать ситуацию ближайших месяцев. Он сделал акцент на том, что для положительного решения вопроса о членстве Швеции и Финляндии в НАТО в обозримом будущем остается все меньше времени, учитывая, что уже в мае в Турции пройдут парламентские выборы, а вскоре после этого, в июле, состоится очередной саммит НАТО.

«До выборов, которые планируются в мае, остается все меньше времени для того, чтобы одобрить заявку Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Одобрение Турции зависит от быстрого выполнения Стокгольмом обязательств по борьбе с терроризмом, взятых на себя в рамках соглашения с Анкарой, что может занять несколько месяцев»,— заявил Ибрагим Калын.

«Если они хотят вступить в НАТО до саммита, то есть проблема времени. Учитывая, что парламент уйдет на каникулы за некоторое время до выборов, остается два-два с половиной месяца на все это»,— продолжал представитель турецкого президента, добавив, что голосование по ратификации заявок Стокгольма и Хельсинки должно проходить одновременно.

Говоря о том, что должна будет сделать Швеция, представитель турецкого президента указал на то, что страна должна успеть «написать новые законы, которые позволят судебной системе применять новые определения терроризма».

«Швеция должна занять более четкую позицию и послать четкий сигнал террористическим организациям, что она больше не является для них убежищем и что они не смогут собирать деньги, вербовать членов и заниматься другой деятельностью»,— резюмировал Ибрагим Калын.

Оптимизма не теряет, пожалуй, только генсек НАТО Йенс Столтенберг. На пресс-конференции в Брюсселе после подписания декларации о сотрудничестве между альянсом и ЕС он заявил: «По вопросу о членстве Швеции и Финляндии в НАТО я уверен, что процесс их вступления будет завершен и все союзники по НАТО ратифицируют протоколы вступления в парламентах. Это касается и Турции». Впрочем, когда это произойдет, генсек альянса не уточнил.

Сергей Строкань