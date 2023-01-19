Анкара и Вашингтон сверили взаимные ожидания

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившись в Вашингтоне, попытались сгладить острые углы в двусторонних отношениях. Однако ясности насчет того, удалось ли им это, пока нет. Многое зависит от того, как будет решен вопрос с поставками американских истребителей F-16 Анкаре, а также одобрит ли Турция заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Формально два этих вопроса не взаимосвязаны, но и в Анкаре, и в Вашингтоне дают понять, что будут следить за действиями друг друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Энтони Блинкена (слева на переднем плане) и Мевлюта Чавушоглу (справа на переднем плане)

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters Встреча Энтони Блинкена (слева на переднем плане) и Мевлюта Чавушоглу (справа на переднем плане)

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters

Мевлют Чавушоглу призвал администрацию президента США Джо Байдена действовать более решительно в вопросе поставок Анкаре американских истребителей F-16. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских ЗРК С-400. Но и этот вопрос оказался подвешен в воздухе. Сделку пока не одобряет Конгресс США, хотя администрация Джо Байдена пытается всячески решить этот вопрос: в Белом доме не хотят, чтобы Анкара закупала вооружение у третьих стран, чем турецкие власти неоднократно грозили Вашингтону. Кроме того, прочные отношения с Турцией оказались критически важны для США из-за роста влияния Анкары на международной арене, особенно на фоне украинского кризиса. Если раньше в Вашингтоне с беспокойством наблюдали за российско-турецким союзом по сирийскому урегулированию, надеясь вернуть Анкару в сферу своих интересов, то теперь речь идет о том, чтобы Турция не играла против США вместе с Россией в более глобальном масштабе.

За неделю до визита Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон американская газета The Wall Street Journal сообщила: администрация президента Байдена намерена запросить у Конгресса одобрение на продажу Анкаре 40 новых истребителей F-16, а также комплектов для модернизации уже стоящих на вооружении Турции самолетов этого типа. Неофициальные уведомления об этом уже были направлены Госдепартаментом в комитеты Сената и Палаты представителей, контролирующие продажу оружия. Однако, по словам господина Чавушоглу, в ходе его переговоров в Вашингтоне американская сторона так и не назвала дату, когда официальное уведомление о продаже F-16 будет направлено в Конгресс.

Один из главных противников сделки с Анкарой — председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес. Его возражения сводятся к ситуации с правами человека в Анкаре и ее воинственной позиции по отношению к Греции. «Администрация не должна упускать такую важную сделку между двумя союзниками только потому, что ее блокирует один или несколько человек. Она не должна прогибаться»,— сказал Мевлют Чавушоглу журналистам. Ранее, еще до отлета в Вашингтон, он подчеркивал, что Анкара не приемлет какие-либо условия, которые свяжут ей руки, о чем бы ни шла речь — от Греции до прав человека.

Кроме того, господин Чавушоглу дал понять, что от продвижения сделки по поставкам F-16 зависит решение Турции по вопросу о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии. Эту же мысль глава МИД Турции повторил в Вашингтоне в присутствии Энтони Блинкена, заявив: сделка по F-16 важна не только для Турции, но и для НАТО и США.

«Поэтому мы ожидаем одобрения в соответствии с нашими общими стратегическими интересами»,— сказал он.

Американская сторона также упоминает эти два вопроса через запятую, но в ином порядке. По словам Мевлюта Чавушоглу, на встрече в Вашингтоне американцы подчеркнули: «События, связанные с заявками Швеции и Финляндии в НАТО, могут оказать положительное влияние на продажу F-16, но они также заявили, что эти два вопроса не полностью взаимосвязаны». Очевидно, что администрация Байдена считает: сговорчивость Анкары по вопросу расширения НАТО облегчит прохождение сделки по истребителям через Конгресс. «Нападения Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.— “Ъ”) на наших сирийских курдских союзников и продолжающееся заигрывание с Россией, в том числе отсрочка вступления Швеции и Финляндии в НАТО, остаются серьезными причинами для беспокойства»,— не так давно заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен, комментируя перспективу продажи F-16 Анкаре.

Турция, как и Венгрия, пока не ратифицировала решение о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Анкару не устраивает политика этих стран в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Поиски компромисса продолжаются с весны, но каждый раз возникают новые проблемы. Очередное обострение случилось на прошлой неделе, когда в Стокгольме прошла акция сторонников РПК, где прозвучали оскорбления в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана. Буквально через несколько дней после этого президент заявил, что Финляндия и Швеция должны выдать Турции около 130 террористов и только после этого Анкара ратифицирует их заявку на вступление в НАТО. Так или иначе, переговоры продолжаются. В среду стало известно, что в Турции ждут с визитом министра обороны Швеции Пола Йонсона. Американская администрация также не теряет надежды на позитивное решение вопроса по расширению НАТО. Но результат пока неочевиден.

Кроме того, между США и Турцией есть разногласия и по целому ряду других вопросов. В частности, Анкара недовольна отсутствием равновесия в отношениях с нею и Афинами. Со своей стороны, Вашингтону не нравятся намерения Реджепа Тайипа Эрдогана встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. США считают, что это легитимизирует сирийский режим. Разное и отношение к проблеме сирийских курдов. США не согласны с постоянно декларируемыми Турцией планами провести военную операцию на севере Сирии против курдских Отрядов народной самообороны (Вашингтон их поддерживает, а Анкара причисляет к террористическим структурам за связи с РПК). В свою очередь, Турция считает, что США не выполнили своих обещаний об отводе курдских формирований от сирийско-турецкой границы.

Однако, несмотря на все это, в совместном заявлении по итогам переговоров Мевлют Чавушоглу и Энтони Блинкен сосредоточились на общих интересах: росте товарооборота, борьбе с терроризмом, продвижении мира на Южном Кавказе и политического процесса в Сирии. Главы дипведомств двух стран также указали на «безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины против неприемлемой войны России и подтвердили поддержку поиска решения для прекращения войны».

Кроме того, и в совместном заявлении, и в публичном приветствии Энтони Блинкена своего гостя, а также в заявлениях Госдепартамента США всячески подчеркивалось, что Вашингтон благодарит Турцию за ее роль в заключении договоренностей о вывозе украинского зерна по черноморскому маршруту.

«Мы также ценим тот факт, что президент Эрдоган и его правительство использовали свое уникальное положение, чтобы попытаться урегулировать ситуацию с войной России против Украины»,— сказал в среду журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс, объясняя, за решение каких насущных проблем Вашингтон благодарен Анкаре.

И выражение этих благодарностей было явно не лишним. «Учитывая рост военной, политической и экономической мощи России и Китая в таких регионах, как Восточная Европа, Восточное Средиземноморье и Ближний Восток, ясно, что цена потери Турции будет велика не только для США, но и для трансатлантического союза»,— подчеркивал еще месяц назад в статье, опубликованной в газете Daily Sabah, директор отдела внешнеполитических исследований турецкого фонда SETA Мухиттин Атаман.

Марианна Беленькая