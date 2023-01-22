Шольц в обращении к французам заговорил про поражение России

Канцлер Германии Олаф Шольц записал видеообращение к гражданам Франции. Говоря про сотрудничество Германии и Франции, он перешел к теме поддержки Украины и сказал, что «Владимир Путин не победит».

«И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция — друзья и близкие партнеры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить»,— сказал господин Шольц (трансляция велась на сайте газеты Le Figaro).

Затем он перешел к вопросу военной поддержки Украины. Господин Шольц заверил, что Германия и Франция продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

18 января Олаф Шольц сказал, что Россия должна потерпеть военное поражение, чтобы боевые действия на Украине завершились. Президент Франции Эмманюэль Макрон, напротив, заявил, что наступит момент, когда придется построить мир с Россией. «Когда люди говорили, что ''Россию нужно поставить на колени'', я повторял, что нельзя унижать людей»,— сказал он.

Подробнее о том, что происходит на 333-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина