Repubblica: США настаивают на немедленной передаче Италией ЗРК SAMP-T Украине

Белый дом просит Италию ускорить согласование поставок вооружения на Украину, в частности зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, пишет газета La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники. По их информации, вопрос поставки средств ПВО обсуждался советником премьер-министра Италии Франческо Тало и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран SAMP-T

Фото: Kacper Pempel / Reuters SAMP-T

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американская сторона настаивает на незамедлительной передаче ВСУ SAMP-T, поскольку считает европейский ЗРК необходимым для защиты Киева. Комплекс способен сбивать беспилотники, крылатые ракеты и самолеты.

«Беседа (между советниками.— "Ъ") свидетельствует о том, что Вашингтон ценит публичную позицию исполнительной власти о полной приверженности мотивам Киева в полной преемственности с правительством Драги»,— говорится в материале Repubblica. Устная договоренность о поставке ЗРК уже была достигнута сторонами, сообщили источники газеты.

Американские официальные лица неоднократно называли создание на Украине интегрированной системы ПВО одним из основных приоритетов при поставке стране вооружения. 21 декабря 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США направят Украине ЗРК Patriot.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников