Минэкономики Швейцарии: передача Украине замороженных активов России нарушила бы закон

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что передача украинцам конфискованных у россиян в связи с военной операцией и санкциями средств станет нарушением прав собственности. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Le Matin Dimanche. Господин Пармелен также отметил, что в вопросе украинского конфликта Берн выступает на стороне международного права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ги Пармелен

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Ги Пармелен

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Право собственности в Швейцарии является основополагающим, пояснил министр, исходя из законодательства, невозможно передавать средства граждан одной страны проживающим в другой стране. «Как правовое государство мы должны соблюдать действующее законодательство»,— сказал в интервью Ги Пармелен. «В Швейцарии конституция гарантирует соблюдение права собственности»,— подчеркнул он.

После начала военной операции на Западе в рамках вводимых против России ограничительных мер продолжают обсуждать идею передачи конфискованных активов, в том числе на восстановление Украины. Изъятые средства, в частности, планирует передать Киеву Вашингтон.

В Евросоюзе тоже изучают этот вопрос, существующие правила блока не дают возможности осуществить передачу конфискованных активов, однако юристы прорабатывают правовую основу для этого. В конце 2022 года рассматривался вариант передачи Украине части замороженных средств Банка России. В Кремле эту идею назвали «легализацией воровства».

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Мария Федотова