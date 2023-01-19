Минюст США подтвердил намерение передать Украине замороженные российские активы

Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс подтвердил намерение американских властей передать часть конфискованных у России и ее граждан активов в пользу Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Адамс

Фото: Mike Segar / Reuters Эндрю Адамс

Фото: Mike Segar / Reuters

«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий»,— сказал господин Адамс в ходе семинара в Гудзоновском институте (цитата по ТАСС).

29 июня 2022 года международная группа по блокировке российских активов сообщила, что за 100 дней работы заблокировала активы россиян, находящихся под санкциями из-за военной операции России на Украине, на сумму более $30 млрд. В Минюсте США заявили о намерении направить все изъятые у россиян активы на нужды Украины.

По информации The Guardian, Украина лоббирует в Генассамблее ООН создание механизма, который позволит использовать конфискованные российские активы как ресурс для частичного получения репараций от России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».